Титов: «Прекрасно, что „Спартак“ забивает так много»

Экс-капитан «Спартака» похвалил футболистов московской команды после пяти туров РПЛ .

Игра «Спартака» оставляет приятное впечатление. Всем болельщикам красно-белых греет душу тот факт, что команда расположилась на вершине таблицы, но впереди «Спартак» ждут игры с конкурентами, посмотрим, как сыграют в этих поединках.

Прекрасно, что «Спартак» забивает так много. Большое количество ударов – это, наверное, требование тренерского штаба, чтобы каждая атака завершалась ударом по воротам. Прекрасно, что в отличной форме и Соболев, и Промес. Квинси же сейчас проживает вторую футбольную молодость, как мне кажется. Отдает и много забивает, сегодня мы видим прежнего Промеса.

Очень хорошо, что у Игнатова получается заменить Мозеса, здоровья Виктору. Игнатов возмужал, я его помню, когда ему было 18 лет, когда он только начинал, сегодня он выглядит очень достойно, очень хочется, чтобы Михаил соответствовал «Спартаку». У него есть все данные для этого.

Не купили никого на замену Жиго? Если бы были еврокубки, то тогда да, было бы необходимо усиление на данную позицию, но еврокубков нет, а без них можно играть и теми, кто есть на данный момент. Да и сам чемпионат России немного сбавил обороты в сложившейся ситуации. Хочу отметить не только Игнатова, но и Денисова с Литвиновым. У наших воспитанников появился шанс проявить себя. Им должны полностью доверять, чтобы они смогли раскрыться.