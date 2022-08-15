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Титов: «Играть с „Зенитом“ можно и нужно. Питерцам бросили перчатку»

сегодня, 15:54

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о конкуренции за чемпионство в РПЛ.

Способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Для начала хочется пожелать всем ребятам здоровья, это самое главное. И я говорю это про всех футболистов РПЛ. У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» — Мозес. А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ — мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА, но и другие клубы. Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же.

К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит». Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.

Играть с «Зенитом» можно и нужно. Уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион» и так далее. Немножко, но такие настроения уже поутихли.

Мне бы очень хотелось, чтобы все играли в смелый футбол. А чего бояться? Хуже уже точно не будет. Смотрим РПЛ дальше, надеюсь, что нас ждут такие же увлекательные игры. В первых турах забивали много и красиво. Пока всё вкусно, надеемся на десерт весной, чтобы интрига никуда не делась!

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 16:27
.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 16:21
Не 8 а 9!!! Про Ивана забыл!)))
isamsn
isamsn
сегодня в 16:16
Когда в команде 3 игрока с росийским паспортом и 8 латиноамериканцев, то Зенитом это уже назвать можно с трудом. Конечно боротся с ними можно и нужно. Вопрос только в том, что своих игроков высокого уровня в нашем футболе как небыло, так и не будет. Увы!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:08
С одной стороны все правильно сказал Егор, НО... давайте подождем до 4 сентября (это то что касается Спартака...)...Да, и спорить не буду Спартак» сейчас лидер, но о чемпионстве говорить рано. Пока что красно-белые уступают действующим чемпионам по качеству игры, но думаю, что Спартак ещё будет прибавлять ( самое главное, чтобы "потусторонние" силы не вмешались... а то прическа у него не стильная, гороскоп не тот, галстук не так завязывает...).

Что касается ЦСКА, то по матчу было ощущение, что Зенит уверен в себе и может прибавить. А вот ЦСКА играл как может на данный момент, но явно увереннее, нежели последние сезона два. Ну и не хватает команде условного Карвальо или раннего Влашича (да и чтобы с Фернандесом можно было отыграть). Караскалль неплох, очень полезен, но пока что не тянет на роль лидера атак. Но этот ЦСКА внушает оптимизм.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:06
База Зенита 2036 год.

Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:03
Все боятся не "Зенита",
а того,что карта бита-
в оппонентах миллерА
и другие фраера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:00
В каждом матче идёт борьба пока. Это видно и не оставляет быть равнодушным.
Гость
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