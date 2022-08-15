Титов: «Играть с „Зенитом“ можно и нужно. Питерцам бросили перчатку»

Бывший капитан «Спартака» порассуждал о конкуренции за чемпионство в РПЛ .

Способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Для начала хочется пожелать всем ребятам здоровья, это самое главное. И я говорю это про всех футболистов РПЛ . У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» — Мозес. А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ — мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА . Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА , но и другие клубы. Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же.

К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит». Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.

Играть с «Зенитом» можно и нужно. Уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион» и так далее. Немножко, но такие настроения уже поутихли.