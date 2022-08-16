«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы Рабьо по зарплате

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вчера, 23:21

«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы по зарплате полузащитника «Ювентуса» .

Переход маловероятен, несмотря на договоренности клубов между собой. Туринцы согласились на предложение манкунианцев в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. Трансфер состоится только если Рабьо снизит свои требования по зарплате.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.