«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы Рабьо по зарплате

«Манчестер Юнайтед» не смог удовлетворить запросы по зарплате полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо.
Переход маловероятен, несмотря на договоренности клубов между собой. Туринцы согласились на предложение манкунианцев в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. Трансфер состоится только если Рабьо снизит свои требования по зарплате.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Деньги для него важнее.
Деньги для него важнее.