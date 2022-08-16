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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Муссу Дембеле

сегодня, 20:10

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность перехода нападающего «Лиона» Муссы Дембеле в последние несколько недель летнего трансферного окна и поддерживает связь с представителями игрока.

Эрик тен Хаг заинтересован в усилении линии атаки до 1 сентября, и французский форвард является одним из вариантов. У него остался один год по текущему контракту с «Лионом», и многие клубы уже готовятся к бесплатному трансферу следующим летом на случай, если форвард не захочет продлевать текущий контракт.

Французский форвард уже отклонил предложение «Эвертона» этим летом, «Вильярреал» также был заинтересован в сделке, но не смог убедить его переехать в Испанию.

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Все комментарии
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
сегодня в 21:18
МЮ несколько месяцев ищет нового напа...
Дзюба несколько месяцев ищет новый клуб...

Даёшь коллаборацию МЮ и Дзюбы
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:47
С атакой у Манчестер Юнайтед есть проблемы, но это не то что должно быть в приоритете в плане усиления, на мой скромный взгляд. А так вообще вариант отличный, уже давно среди лучших игроков Лиона, а это даже сейчас является немалым достижением, плюс очень вряд ли будет как некоторые действующие игроки клуба в плане отношения к делу и вряд ли будет, так сказать, дорогим удовольствием.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:43
Уже давно заметно, что МЮ пытается хоть какого-нибудь напа подписать, хотя я не понимаю, что это даст, до того же Рона просто мяч две игры не доходил, что изменится? Вот капитана Магвайера на лавку посадить точно не помешало бы.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:28, ред.
Дембеле, Арнаутович, Рабье... такое ощущение, что скауты МЮ просматривают игроков, играя в ФИФу, причем 5летней давности
протон
протон
сегодня в 20:22
Помню МЮ подписать хотел Мусу еще в 2020 году
протон
протон
сегодня в 20:21
А он нужен?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:17
Уже столько этих Дембелей, как Ивановых в России...
wtppgu49r7pq
wtppgu49r7pq
сегодня в 20:16
трансферная политика в действии...
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