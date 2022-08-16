«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Муссу Дембеле

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сегодня, 20:10

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность перехода нападающего «Лиона» в последние несколько недель летнего трансферного окна и поддерживает связь с представителями игрока.

Эрик тен Хаг заинтересован в усилении линии атаки до 1 сентября, и французский форвард является одним из вариантов. У него остался один год по текущему контракту с «Лионом», и многие клубы уже готовятся к бесплатному трансферу следующим летом на случай, если форвард не захочет продлевать текущий контракт.

Французский форвард уже отклонил предложение «Эвертона» этим летом, «Вильярреал» также был заинтересован в сделке, но не смог убедить его переехать в Испанию.