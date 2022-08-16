Стало известно условие, при котором Дзюба перейдёт в «Адану Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита» перейдёт в «Адану Демирспор» только в том случае, если турецкий клуб покинет . Об этом рассказал источник, который занимался организацией трансферов турецких игроков в Россию.

В воскресенье у меня агент один спрашивал контакт Дзюбы. Он хотел предложить Артема и в «Адану», и в «Бешикташ». Этот агент, видимо, хочет его продать, поэтому спрашивал. «Адана» у меня спрашивали, как можно с Дзюбой пообщаться.

Главная проблема, которая мешает сделке? Там еще играет Балотелли. Они решили, как и что с ним будет. Балотелли ненормальный человек. Он один сезон там играл хорошо. Его агент хочет продать его в Европу. Если Балотелли уйдет, то клуб будет смотреть нового центрфорварда.