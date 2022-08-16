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Стало известно условие, при котором Дзюба перейдёт в «Адану Демирспор»

сегодня, 16:49

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдёт в «Адану Демирспор» только в том случае, если турецкий клуб покинет Марио Балотелли. Об этом рассказал источник, который занимался организацией трансферов турецких игроков в Россию.

В воскресенье у меня агент один спрашивал контакт Дзюбы. Он хотел предложить Артема и в «Адану», и в «Бешикташ». Этот агент, видимо, хочет его продать, поэтому спрашивал. «Адана» у меня спрашивали, как можно с Дзюбой пообщаться.

Главная проблема, которая мешает сделке? Там еще играет Балотелли. Они решили, как и что с ним будет. Балотелли ненормальный человек. Он один сезон там играл хорошо. Его агент хочет продать его в Европу. Если Балотелли уйдет, то клуб будет смотреть нового центрфорварда.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:10
Нее!Артемка!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:45
Дзюба хочет выгнать Балотелли ?
memphis
memphis
сегодня в 17:44
Артём боится обезьяньей оспы)
David Young
David Young
сегодня в 17:29
"Балотелли ненормальный человек." - а Дзюба какой?
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 17:25
Как вы задолбали этим Дзюбой. Есть же много других интересных тем. Дайте уже спокойно рукоблуду пенсионерить.
zbur7npkzmw6
zbur7npkzmw6
сегодня в 17:22
Боится Рукака, что ему Балотелька в причинное место метнёт метко дротик, если застанет за занятием столь любимым процессом, начинающимся с тех же букв, что и дротик
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:11
Нифига не понял, но очень интересно...
Elliada
Elliada
сегодня в 17:07
У Дзюбы вариантов нет, а он еще условия ставит? Пусть тогда дальше сидит без клуба и руку тренирует
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:05
Балотелли очень проблематично будет продать в Европе.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:57, ред.
Ну очень жирная "утка".

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:50
Балотели боится !
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