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Калешин — о победе «Амкала»: «Конечно, это резонанс»

сегодня, 10:47
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зоркий (Красногорск)ЗоркийЗакончился после серии пенальти

Экс-наставник «Твери» Евгений Калешин отреагировал на победу «Амкала» в матче Кубка России.

Конечно, это резонанс. «Амкал» привлечет новую молодую аудиторию в Кубок России. Это правильный шаг в плане медийности турнира. Но еще важно качество игры, на мой взгляд. Хотя в «Амкале» есть футболисты, которые играли на высоком уровне.

Поэтому я думаю, что это правильное решение – пригласить его в Кубок России. Но сложно оценить, как далеко зайдет команда.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:07
Какой резонанс, господи, они играли с только что созданной командой, причем равной им примерно по составу.

Тут можно вспомнить, что у "Амкала" чемпион Европы молодежный в составе, а тот же Герман, например, воспитанник "Зенита".
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:48
Ну всякое бывает.
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