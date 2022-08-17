Калешин — о победе «Амкала»: «Конечно, это резонанс»

Экс-наставник «Твери» Евгений Калешин отреагировал на победу «Амкала» в матче Кубка России.
Конечно, это резонанс. «Амкал» привлечет новую молодую аудиторию в Кубок России. Это правильный шаг в плане медийности турнира. Но еще важно качество игры, на мой взгляд. Хотя в «Амкале» есть футболисты, которые играли на высоком уровне.
Поэтому я думаю, что это правильное решение – пригласить его в Кубок России. Но сложно оценить, как далеко зайдет команда.
Тут можно вспомнить, что у "Амкала" чемпион Европы молодежный в составе, а тот же Герман, например, воспитанник "Зенита".
Тут можно вспомнить, что у "Амкала" чемпион Европы молодежный в составе, а тот же Герман, например, воспитанник "Зенита".