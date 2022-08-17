Калешин — о победе «Амкала»: «Конечно, это резонанс»

Экс-наставник «Твери» отреагировал на победу «Амкала» в матче Кубка России.

Конечно, это резонанс. «Амкал» привлечет новую молодую аудиторию в Кубок России. Это правильный шаг в плане медийности турнира. Но еще важно качество игры, на мой взгляд. Хотя в «Амкале» есть футболисты, которые играли на высоком уровне.

Поэтому я думаю, что это правильное решение – пригласить его в Кубок России. Но сложно оценить, как далеко зайдет команда.