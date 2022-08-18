«Спартак» намерен подписать Горшкова и Ежова из «Крыльев Советов»

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сегодня, 07:56

«Спартак» намерен укрепить состав футболистами «Крыльев Советов».

Сообщается, что москвичи направили в самарский клуб запросы по полузащитнику и защитнику .

Напомним, что относительно недавно «красно-белые» приобрели у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева и полузащитника Антона Зиньковского.