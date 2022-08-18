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«Спартак» намерен подписать Горшкова и Ежова из «Крыльев Советов»

сегодня, 07:56

«Спартак» намерен укрепить состав футболистами «Крыльев Советов».

Сообщается, что москвичи направили в самарский клуб запросы по полузащитнику Роману Ежову и защитнику Юрию Горшкову.

Напомним, что относительно недавно «красно-белые» приобрели у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева и полузащитника Антона Зиньковского.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:24
Когда Зенит обживается игроками РПЛ - это "ослабление конкурентов" и "вопиющий денежный произвол"....

А когда Спартак забирает только у одной команды 5-ых игроков - это точечное усиление, обоюдовыгодная сделка и разумная селекция...))))
shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
Пусть остаются в Самаре.... нечего клуб разваливать...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:08
Похоже Крылья Советов работают на Спартак.
Гость
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