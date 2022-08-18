«Спартак» намерен подписать Горшкова и Ежова из «Крыльев Советов»

«Спартак» намерен укрепить состав футболистами «Крыльев Советов».
Сообщается, что москвичи направили в самарский клуб запросы по полузащитнику Роману Ежову и защитнику Юрию Горшкову.
Напомним, что относительно недавно «красно-белые» приобрели у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева и полузащитника Антона Зиньковского.
А когда Спартак забирает только у одной команды 5-ых игроков - это точечное усиление, обоюдовыгодная сделка и разумная селекция...))))
А когда Спартак забирает только у одной команды 5-ых игроков - это точечное усиление, обоюдовыгодная сделка и разумная селекция...))))