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Наумов считает, что «Локомотив» не сможет обыграть «Химки»

сегодня, 17:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 15:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Химок».

Когда-то должна плохая серия закончиться. Не может же «Локомотив» постоянно проигрывать и играть ничьи. Поможет ли то, что их закрыли на базе? Я боюсь, это может сыграть отрицательную роль. Когда люди долго в одном замкнутом и маленьком пространстве находятся, а Баковка маленькая, может возникать раздражение и неприязнь друг к другу. Тем более в команде люди из разных стран, с разным менталитетом. Если бы сборную закрыли, можно было понять… Трудно сказать, как это отразится на игроках.

«Локомотиву» пора уже выигрывать. В «Химках» тоже не всё в порядке — это может помочь. Насколько я знаю, в «Химках» не все футболисты довольны, что сняли Юрана. Есть свои сложности. Мне кажется, что будет равная игра и будет ничья — 1:1 или 0:0.

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А я считаю что обыграют!
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