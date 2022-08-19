Наумов считает, что «Локомотив» не сможет обыграть «Химки»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Химок».

Когда-то должна плохая серия закончиться. Не может же «Локомотив» постоянно проигрывать и играть ничьи. Поможет ли то, что их закрыли на базе? Я боюсь, это может сыграть отрицательную роль. Когда люди долго в одном замкнутом и маленьком пространстве находятся, а Баковка маленькая, может возникать раздражение и неприязнь друг к другу. Тем более в команде люди из разных стран, с разным менталитетом. Если бы сборную закрыли, можно было понять… Трудно сказать, как это отразится на игроках.

«Локомотиву» пора уже выигрывать. В «Химках» тоже не всё в порядке — это может помочь. Насколько я знаю, в «Химках» не все футболисты довольны, что сняли Юрана. Есть свои сложности. Мне кажется, что будет равная игра и будет ничья — 1:1 или 0:0.