Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер «Факела»: «Мы контролировали игру в матче с „Крыльями Советов“»

сегодня, 22:10
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Крылья Советов» — это играющая команда. Они хороши на мяче. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты.

И в первом, и во втором таймах игра была подконтрольна нам. Да, были острые моменты перед штрафной у «Крыльев», но мы даже это контролировали. Гол из ничего, тем не менее, все выложились, сыграли вничью, будем дальше работать.

Мы не думаем о том, что на нас давит. У нас есть матч, после которого решаем, что получилось, что не очень, как готовится к следующей игре. Мы находимся на пути совершенствования и адаптации. Благодарен футболистам за приложенные усилия.

Все новости
Колыванов: «„Динамо“ захочет отомстить „Спартаку“ за поражение в Кубке»
Сегодня, 21:55
Кечинов: «Настрой у „Динамо“ на матч со „Спартаком“ будет сумасшедшим»
Сегодня, 21:29
Терюшков: «Ещё 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе»
Сегодня, 20:46
Мостовой: «„Спартак“ — небольшой фаворит матча против „Динамо“»
Сегодня, 20:33
Валуев: «Переход в чемпионат Турции — интересный вызов для Дзюбы»
Сегодня, 19:33
Наумов считает, что «Локомотив» не сможет обыграть «Химки»
Сегодня, 17:57
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:20
А сыграли всего лишь вничью
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:12
Факел толковая команда...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 