Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Терюшков: «Ещё 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе»

сегодня, 20:46

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что в ближайшие годы команды из России не допустят к выступлениям в еврокубках.

Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА — швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше.

Жду с нетерпением старта Кубка России, чтобы по вечерам среды или четверга смотреть этот турнир, где сейчас новый формат.

Все новости
Мостовой: «„Спартак“ — небольшой фаворит матча против „Динамо“»
Сегодня, 20:33
Валуев: «Переход в чемпионат Турции — интересный вызов для Дзюбы»
Сегодня, 19:33
Наумов считает, что «Локомотив» не сможет обыграть «Химки»
Сегодня, 17:57
Терюшков:«„Химки“ хотят взять три очка в матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 17:22
Генич: «„Спартак“ впечатляет, но чемпионом будет „Зенит“»
Сегодня, 16:50
Силкин: «Не все в „Динамо“ довольны Йокановичем»
Сегодня, 16:45
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:01
Ну зато 5-10 лет будут без газа
Foxes
Foxes
сегодня в 21:01
Дядя они уже не играют!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:50
Да вообще больше не будут . Меняются приоритеты всего мира.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 