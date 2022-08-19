Терюшков: «Ещё 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что в ближайшие годы команды из России не допустят к выступлениям в еврокубках.

Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА — швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше.

Жду с нетерпением старта Кубка России, чтобы по вечерам среды или четверга смотреть этот турнир, где сейчас новый формат.