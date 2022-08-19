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Кечинов: «Настрой у „Динамо“ на матч со „Спартаком“ будет сумасшедшим»

сегодня, 21:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Динамо».

Мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, чтобы «красно-белые» не останавливались на достигнутом и продолжили свою победную серию. Безусловно, будет тяжело. «Динамо» с приходом нового тренера поменяло игровой рисунок, тактику. Они начали играть больше на контратаках. Но впереди у них есть те же Смолов, Захарян, которые за счёт индивидуального мастерства могут решить тот или иной эпизод. Динамовцы для «Спартака» опасный соперник. Спартаковцам надо играть в обороне так же, как и в последних матчах, а впереди есть люди, которые набрали оптимальную форму: Соболев и Промес. Ожидаю серьёзной и зрелищной игры, но мой фаворит — «Спартак». Настрой у «Динамо» будет сумасшедшим.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:32, ред.
на Спартак у всех сумасшедший настрой!! Это было всегда, И Спартак в этой игре фаворит.
протон
протон
сегодня в 21:31
С Кечиновым тут согласен
Гость
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