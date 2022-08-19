Кечинов: «Настрой у „Динамо“ на матч со „Спартаком“ будет сумасшедшим»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Динамо».

Мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, чтобы «красно-белые» не останавливались на достигнутом и продолжили свою победную серию. Безусловно, будет тяжело. «Динамо» с приходом нового тренера поменяло игровой рисунок, тактику. Они начали играть больше на контратаках. Но впереди у них есть те же Смолов, Захарян, которые за счёт индивидуального мастерства могут решить тот или иной эпизод. Динамовцы для «Спартака» опасный соперник. Спартаковцам надо играть в обороне так же, как и в последних матчах, а впереди есть люди, которые набрали оптимальную форму: Соболев и Промес. Ожидаю серьёзной и зрелищной игры, но мой фаворит — «Спартак». Настрой у «Динамо» будет сумасшедшим.