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Мостовой: «„Спартак“ — небольшой фаворит матча против „Динамо“»

сегодня, 20:33
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ против «Динамо».

В матче с «Динамо» «Спартак» — небольшой фаворит: первое место, неплохой старт, много забивают. Есть Промес, который находится в хорошей форме. Динамовцы тоже неплохо выглядят, хотя многие начинают говорить, что играют сейчас хуже, чем в том году при Шварце. Не понимаю, почему? Ведь они также идут в пятёрке. Если удачно сыграют со «Спартаком», будут выше.

Также много слышу, что при Шварце было лучше, а при Йокановиче сейчас «Динамо» играет хуже. Во-первых, из «Динамо» ушёл Шиманьски. Во-вторых, динамовцы потеряли двух защитников, Бальбуэну и Варелу. Если говорить про игру, то я думаю, что все сейчас начнут вспоминать финал Кубка России. «Динамо» будет вдвойне обозлённым на «Спартак», будет дополнительный стимул на игру. Если динамовцы смогут перекрыть Промеса, то полдела уже будет сделано.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:36
Кому улыбнётся удача??
uf3ym2z5gxzt
uf3ym2z5gxzt
сегодня в 20:36
Силы почти равны
Гость
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