Колыванов: «„Динамо“ захочет отомстить „Спартаку“ за поражение в Кубке»

Бывший российский футболист поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Я в предвкушении красивой игры, хорошего матча. «Спартак» — лидер, «Динамо» пока ни одного матча не проиграло. «Красно-белые» здорово начали сезон: забивают, агрессивно играют, стали играть лучше в обороне, Промес разыгрался. Динамовцы начали играть аккуратно, внимательно, организованно, после того как пропустили три мяча от «Факела». Надеюсь, что матч получится ярким. Хотя мы ждали яркого матча от «Динамо» и «Краснодара», но увидели 0:0. Дай бог, чтобы завтра были голы и матч смотрелся интересно.

Да, для динамовцев тот проигрыш «Спартаку» в финале Кубка России до сих пор является разочарованием. Думаю, что захотят отомстить за тот проигрыш. Но не стоит забывать, что это московское дерби, будет большой ажиотаж.