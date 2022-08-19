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Колыванов: «„Динамо“ захочет отомстить „Спартаку“ за поражение в Кубке»

сегодня, 21:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 17:30 Не начался

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Я в предвкушении красивой игры, хорошего матча. «Спартак» — лидер, «Динамо» пока ни одного матча не проиграло. «Красно-белые» здорово начали сезон: забивают, агрессивно играют, стали играть лучше в обороне, Промес разыгрался. Динамовцы начали играть аккуратно, внимательно, организованно, после того как пропустили три мяча от «Факела». Надеюсь, что матч получится ярким. Хотя мы ждали яркого матча от «Динамо» и «Краснодара», но увидели 0:0. Дай бог, чтобы завтра были голы и матч смотрелся интересно.

Да, для динамовцев тот проигрыш «Спартаку» в финале Кубка России до сих пор является разочарованием. Думаю, что захотят отомстить за тот проигрыш. Но не стоит забывать, что это московское дерби, будет большой ажиотаж.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:34
А вот я, уверен, что никаких реваншистских настроений у Динамо нет и шашками наголо динамовцы не побегут. Йоканович производит впечатление неглупого тренера и понимает, что команда еще не готова к открытому футболу со Спартаком. Конечно, игра будет на результат, но в большей степени- с прицелом на будущее. Сейчас ,ГТ Динамо важно наиграть состав, перепробовать разные варианты игры, увидеть, какой футбол больше подходит команде. Он не шварц, у которого, всегда, был только один вариант- ПРЕССИНГ!!! Удачи ДИНАМО и его тренеру!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:19
Если Динамовская мстя Спартаку выводит Зенит на первое место - то это мстя во благо...)))

Моё мнение - ничья приемлемый всеми результат...
И Динамо и Спартак будут идти по прежнему без проигрышей...
И Кукуян без полиграфа....
И Зенит поднимется на привычное место....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:09
фк " СПАРТАК " на подъёме - порвёт фк " ДИНАМО " Москва - как Тузик мячик.
Вперёд " СПАРТАК " !!!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 22:04
Не надо мстить как злой полицейский, играйте просто в красивый футбол.
протон
протон
сегодня в 22:01, ред.
Победа гостей с минимальным счетом или ничья у Динамо козырь фактор своего поля.
протон
протон
сегодня в 22:01
Лучшее время Шварца у руля могло что -то сделать. Фаворит теперь Спартак с Абаскалем.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:56
Хотеть и мочь , совершенно разные вещи.
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