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Осинькин: «Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча»

сегодня, 08:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью в матче его команды против «Факела» в РПЛ.

Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот. Во второй половине встречи мы смогли сыграть быстрее, оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения. На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определённые проблемы, но мы старались победить, а не удержать счёт. Но счёт, увы, остался таким же.

После игры все были расстроены. Мы были настроены побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу. У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления. То, что мы сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы.

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Все комментарии
xaf2ksd8u4bn
xaf2ksd8u4bn
сегодня в 09:00
класс есть класс, а у вас его еще маловато, но это дело наживное, удачи...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:59
Результат оказался не очень хороший.
drug01
drug01
сегодня в 08:59
Боевая ничья...
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