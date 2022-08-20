Осинькин: «Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал ничью в матче его команды против «Факела» в РПЛ .

Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот. Во второй половине встречи мы смогли сыграть быстрее, оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения. На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определённые проблемы, но мы старались победить, а не удержать счёт. Но счёт, увы, остался таким же.

После игры все были расстроены. Мы были настроены побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу. У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления. То, что мы сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы.