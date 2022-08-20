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Роналду может продолжить карьеру в «Марселе»

сегодня, 13:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Марселе».

Агент футболиста Жорже Мендеш обсудил с руководством французского клуба возможный переход португальца.

Ранее сообщалось, что футболист мог перейти в «Боруссию» Дортмунд, но в клубе это не подтвердили.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:37
Слухов о нем много
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:35
Бедный 🐓... Надо было хоть на Фареры соглашаться.. Да, не побоялся в АПЛ переходить, как некоторые восхищались... Позор...
zim289
zim289
сегодня в 13:35
Да, ну. Он скорее карьеру завершит, чем туда перейдёт.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:28
Тут дело не в том что кто предполагал, дело в том что баны выписывают исключительно живые люди в соответствии с правилами. Поэтому те Ваши слова де факто содержат нарушение ”оскорбление сотрудника” сайта.

Я верю Вам в том что произошло недоразумение в плане того что Вы с чего-то решили что у нас есть какая-то автоматическая система связанная с банами, её у нас нет. В таких случаях мы не можем тянуть резину, так сказать, мы должны разбираться с нарушениями оперативно. Поэтому, не смотря на Вашу положительную репутацию и активность, Вы получили данное наказание.

Хотя Вы и не имели ввиду кого-либо из работников сайта, и я верю Вашим словам, по факту вышло так что оскорбление в сторону сотрудников сайта было, следовательно соответствующее наказание.

Мы приносим изменения за Ваше испорченное настроение, мы не можем, при этом, сказать что длительное наказание было незаслуженным, я уже объяснил выше почему.

Надеемся что Вы будете активным в том качестве и объёме в которых желаете быть.

По поводу конкурсов можете писать любые Ваши предложение в соответствующих хэштегах, например конкурс_прогнозов, мы рассмотрим их.

Вопрос закрыт, так как "Не более двух сообщений по одной теме;” является правилом общения в данном хэштеге.

https://www.soccer.ru/rules
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:19
Куда его только не отправляли
karnager
karnager
сегодня в 13:18
Ожидание: Реал Мадрид, Бавария, Милан, Боруссия
Реальность: Марсель, партнёр Дзюбы и Балотелли по команде
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