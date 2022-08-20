Роналду может продолжить карьеру в «Марселе»

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сегодня, 13:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Марселе».

Агент футболиста Жорже Мендеш обсудил с руководством французского клуба возможный переход португальца.

Ранее сообщалось, что футболист мог перейти в «Боруссию» Дортмунд, но в клубе это не подтвердили.