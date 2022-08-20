Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Марселе».
Агент футболиста Жорже Мендеш обсудил с руководством французского клуба возможный переход португальца.
Ранее сообщалось, что футболист мог перейти в «Боруссию» Дортмунд, но в клубе это не подтвердили.
Я верю Вам в том что произошло недоразумение в плане того что Вы с чего-то решили что у нас есть какая-то автоматическая система связанная с банами, её у нас нет. В таких случаях мы не можем тянуть резину, так сказать, мы должны разбираться с нарушениями оперативно. Поэтому, не смотря на Вашу положительную репутацию и активность, Вы получили данное наказание.
Хотя Вы и не имели ввиду кого-либо из работников сайта, и я верю Вашим словам, по факту вышло так что оскорбление в сторону сотрудников сайта было, следовательно соответствующее наказание.
Мы приносим изменения за Ваше испорченное настроение, мы не можем, при этом, сказать что длительное наказание было незаслуженным, я уже объяснил выше почему.
Надеемся что Вы будете активным в том качестве и объёме в которых желаете быть.
По поводу конкурсов можете писать любые Ваши предложение в соответствующих хэштегах, например конкурс_прогнозов, мы рассмотрим их.
Вопрос закрыт, так как "Не более двух сообщений по одной теме;” является правилом общения в данном хэштеге.
https://www.soccer.ru/rules
Я верю Вам в том что произошло недоразумение в плане того что Вы с чего-то решили что у нас есть какая-то автоматическая система связанная с банами, её у нас нет. В таких случаях мы не можем тянуть резину, так сказать, мы должны разбираться с нарушениями оперативно. Поэтому, не смотря на Вашу положительную репутацию и активность, Вы получили данное наказание.
Хотя Вы и не имели ввиду кого-либо из работников сайта, и я верю Вашим словам, по факту вышло так что оскорбление в сторону сотрудников сайта было, следовательно соответствующее наказание.
Мы приносим изменения за Ваше испорченное настроение, мы не можем, при этом, сказать что длительное наказание было незаслуженным, я уже объяснил выше почему.
Надеемся что Вы будете активным в том качестве и объёме в которых желаете быть.
По поводу конкурсов можете писать любые Ваши предложение в соответствующих хэштегах, например конкурс_прогнозов, мы рассмотрим их.
Вопрос закрыт, так как "Не более двух сообщений по одной теме;” является правилом общения в данном хэштеге.
https://www.soccer.ru/rules
Реальность: Марсель, партнёр Дзюбы и Балотелли по команде
Реальность: Марсель, партнёр Дзюбы и Балотелли по команде