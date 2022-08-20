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Салихова раскритиковала Хачатурянца после матча с «Динамо»

сегодня, 21:35
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик «Спартака» Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова.

Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору — здоровья и скорейшего возвращения!

Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
сегодня в 22:46
При судействе Кукуяна, до этой игры Спам не проигрывал...Так что бабенка наговаривает...
Сп62
Сп62
сегодня в 22:45, ред.
Все высказали своё мнение о матче, а почему Зарема не имеет на это права?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:31
Эта Зарема везде свой нос засунет!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:11
Я ж писал ранее-щас Зарема вылезет...
makkie
makkie
сегодня в 22:10
При чём тут слова Хачатурянца?
Уж кого кого, а судей винить в поражении сегодня точно не стоит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:06
Там реальная красная, но он даже смотреть не стал.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 22:06
Кто у неё интервью берёт и зачем?

З.Ы. Соболева надо было удалять, за удар шипами в голову Шунину... Но ему даже желтую не дали...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 22:01
Взгляд со стороны. Спартачи думали на фарте обыграют и не дооценили Динамовцев
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 22:00
Игроков запирать на базе, болельщики берут обет молчания. Сценарий для ТВ3...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:53
1.Соболева обязан был судья удалять за игру "до конца".
2 . Болельщики не должны молчать, в сторону суеверие, хочется не скрывать радости за команду.
3.Согласен, класса Мозеса очень не хватило, здоровья Вите
4. Не нужно произносить фамилию Умярова , когда хочешь оправдать тренера, потому что поражение чисто на Абаскале.
Loko57
Loko57
сегодня в 21:44
Что значит болельщики должны молчать перед игрой!? Совсем разум растеряла!
Capral
Capral
сегодня в 21:44
А как по поводу хамского удара прямой ногой Соболева в лицо Шунину???
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:43
Вообщем все будет хорошо.
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