Салихова раскритиковала Хачатурянца после матча с «Динамо»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик «Спартака» Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова.

Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору — здоровья и скорейшего возвращения!

Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней.