Салихова раскритиковала Хачатурянца после матча с «Динамо»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик «Спартака» Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.
А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова.
Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору — здоровья и скорейшего возвращения!
Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней.
Уж кого кого, а судей винить в поражении сегодня точно не стоит.
Уж кого кого, а судей винить в поражении сегодня точно не стоит.
З.Ы. Соболева надо было удалять, за удар шипами в голову Шунину... Но ему даже желтую не дали...
З.Ы. Соболева надо было удалять, за удар шипами в голову Шунину... Но ему даже желтую не дали...
2 . Болельщики не должны молчать, в сторону суеверие, хочется не скрывать радости за команду.
3.Согласен, класса Мозеса очень не хватило, здоровья Вите
4. Не нужно произносить фамилию Умярова , когда хочешь оправдать тренера, потому что поражение чисто на Абаскале.
2 . Болельщики не должны молчать, в сторону суеверие, хочется не скрывать радости за команду.
3.Согласен, класса Мозеса очень не хватило, здоровья Вите
4. Не нужно произносить фамилию Умярова , когда хочешь оправдать тренера, потому что поражение чисто на Абаскале.