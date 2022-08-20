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Чернов: «„Спартак“ наиграл на победу в матче против „Динамо“»

сегодня, 20:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Динамо» не удивило. «Спартак» наиграл на победу. Нужно ли вспоминать финал и слова Наиля? Думаю, никаких параллелей не надо проводить. Наиль сегодня отлично играл — все это видели. Просто эта помарка, без ошибок футбола не бывает. Безусловно команда поддержала. Понятно, что в раздевалке он был очень расстроен. Мы подобрали для него слова поддержки. Надеюсь, Наиль будет всех радовать своей игрой и дальше.

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