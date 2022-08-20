Колыванов считает, что Йоканович одержал тренерскую победу над Абаскалем

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ .

Очень хороший матч получился в исполнении обеих команд. «Спартак» пропустил нелепый гол, который привел к поражению, но «красно-белым» нужно отдать должное, они старались, создавали давление и моменты у ворот «Динамо». Игра получилась зрелищной, много борьбы, были предупреждения и удаление. Настоящее дерби! Одной команде удалось забить, а второй нет.

Это футбольная карма, потому что раньше «Спартак» много забивал? Ну тут еще вопрос в том, что «Спартак» ведь ранее играл не с такими мощными командами, как «Динамо». Да, у «бело-голубых» обновился состав и тренерский штаб, но они сыграли очень организованно, старались ребята. Они понимали, что раскрываться со «Спартаком» нельзя.

«Динамо» специально отдало мяч «Спартаку»? После прихода Йокановича команда стала играть больше от обороны, если «Спартак» получает игровое пространство, то обычно создает опасные моменты, игроки «Динамо» очень грамотно располагались на поле сегодня.

Это тренерская победа Йокановича над Абаскалем? Думаю, что тренерская установка тоже в какой-то степени решила исход матча. Да, могу согласиться с таким мнением.