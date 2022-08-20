Йоканович: «В концовке матча со „Спартаком“ было много нервов»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ .

Я знал, что игра будет интересной, нам противостоял сильный соперник. «Спартак» в первом тайме много контролировал мяч, создавал моменты, но нам удалось забить гол. Во втором тайме, когда сопернику пришлось раскрыться, у нас было несколько шансов — трижды мяч попадал в штанги и перекладину. В концовке было много нервов, «Спартак» побежал отыгрываться, нам было непросто. Я горжусь своей командой и работой, которую она выполнила на поле. Мы все были единым целым.

В четырех матчах этого сезона мы не пропускали. Мы стараемся играть в тот футбол, который раскрывает лучшие качества игроков. Сегодня нам противостоял очень сильный соперник, но мы сумели забить ему и создать много голевых шансов. Важно, что это была первая победа над «Спартаком» дома в чемпионате за 14 лет. Эта большая радость для наших болельщиков.