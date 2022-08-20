Рыбус: «„Динамо“ провело весь матч в обороне»

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ .

«Динамо» провело весь матч в обороне. Не знаю, какая у них была задача на матч. Видно было, что в первом тайме почти не были у наших ворот, использовали ошибку, забили гол. Второй тайм тоже играли от обороны.

Ошибка Умярова? Это футбол. Все мы ошибаемся, просто невезение. Мы поддерживаем друг друга. Проигрываем все вместе, выигрываем все вместе. Сказали ли что-то Умярову? Поддерживали. Что сказал Абаскаль после матча? Пускай это останется в раздевалке.