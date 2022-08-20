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Рыбус: «„Динамо“ провело весь матч в обороне»

сегодня, 22:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Динамо» провело весь матч в обороне. Не знаю, какая у них была задача на матч. Видно было, что в первом тайме почти не были у наших ворот, использовали ошибку, забили гол. Второй тайм тоже играли от обороны.

Ошибка Умярова? Это футбол. Все мы ошибаемся, просто невезение. Мы поддерживаем друг друга. Проигрываем все вместе, выигрываем все вместе. Сказали ли что-то Умярову? Поддерживали. Что сказал Абаскаль после матча? Пускай это останется в раздевалке.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:54
Со Спартаком трудно соревноваться в открытый футбол. Динамо и не могло этого сделать, но от обороны динамовцы сыграли хорошо, а гол - подарок, только помог им в выбранной тактике.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:09
А поляк не знает, что в Правилах не запрещено играть в обороне. Тем более, что острых моментов у ворот Спартака было намного больше, две штанги чего стоят.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:03
Динамо ничего не показало, все эти штанги со стандартов и гол подарок. А вот в обороне Динамо топ, чего не сказать о нас
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