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Джикия: «Момент с Умяровым — наша общая ошибка. Не надо выделять фамилии»

сегодня, 21:44
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об ошибке полузащитника Наиля Умярова, которая привела к голу в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

Момент с Умяровым? Это наша общая ошибка. Не надо выделять фамилии или что-то еще. Команда, конечно, поддержала. Выигрываем и проигрываем мы вместе. Почему проиграли? Не забили голы, не реализовали свои моменты. Судя по игре, мы больше заслуживали победы, но в футболе такое бывает. Они воспользовались нашей ошибкой, а потом играли по счету. Ожидал, что будет осторожная игра от «Динамо».

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Все комментарии
zhx5hgtttxj2
zhx5hgtttxj2
сегодня в 22:17
Молодец капитан!!!??
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:49
Согласен с Георгием, тем более сам Джикия начал эту неуверенную фазу под диким прессингом
Гость
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