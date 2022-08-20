Джикия: «Момент с Умяровым — наша общая ошибка. Не надо выделять фамилии»

Капитан «Спартака» высказался об ошибке полузащитника , которая привела к голу в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

Момент с Умяровым? Это наша общая ошибка. Не надо выделять фамилии или что-то еще. Команда, конечно, поддержала. Выигрываем и проигрываем мы вместе. Почему проиграли? Не забили голы, не реализовали свои моменты. Судя по игре, мы больше заслуживали победы, но в футболе такое бывает. Они воспользовались нашей ошибкой, а потом играли по счету. Ожидал, что будет осторожная игра от «Динамо».