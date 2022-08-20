Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Моуриньо тоже критиковали за „автобус“». Скопинцев — о стиле «Динамо»

сегодня, 22:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Игра получилась, был праздник, на встречных курсах, больше моментов и борьбы, чем тактики. Мы переформатировали схему, стали чаще подключать крайних защитников. Знали, что они сыграют ромбом в центре поля, считаю, выполнили установку.

Предпочитаем добиваться результата, игра придет позже. Из этого вытекает красивая игра, а не наоборот. Моуриньо в 2004 году в «Челси» критиковали, что он выстроил автобус, играя с Дрогба и Гудьонсеном, а там Лэмпард выбегал и забил 20 мячей, они выиграли чемпионат. Кто сейчас вспомнит об этом в негативном формате?

Все новости
Кечинов: «Не могу сказать, что „Динамо“ выглядело лучше „Спартака“»
Сегодня, 22:44
Мостовой: «„Динамо“ и „Спартак“ выглядели на твёрдую четвёрку»
Сегодня, 22:21
Йоканович: «Мне понравилось российское пиво. Отмечу стаканчиком победу»
Сегодня, 22:17
Рыбус: «„Динамо“ провело весь матч в обороне»
Сегодня, 22:00
Джикия: «Момент с Умяровым — наша общая ошибка. Не надо выделять фамилии»
Сегодня, 21:44
Салихова раскритиковала Хачатурянца после матча с «Динамо»
Сегодня, 21:35
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:48
К сожалению Спартак все ещё не научился играть против автобусов
autochthon
autochthon
сегодня в 22:43
Счет на табло...Автобус, троллейбус это в пользу бедных...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:17
Получается Динамо ездит на старом автобусе Моуриньо 2004 г.в.)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:11
Нравится так играть - играйте, но не надейтесь на 3тье место в этом году только лишь с хорошей обороной.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:10
Оба специалиста - хорошие физруки
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 22:10, ред.
Автобус - это когда ты встаёшь всей командой в оборону и не даёшь играть сопернику, не оставляя ему свободных зон. У Динамо же были сплошные дыры в обороне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 