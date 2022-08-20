«Моуриньо тоже критиковали за „автобус“». Скопинцев — о стиле «Динамо»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ .

Игра получилась, был праздник, на встречных курсах, больше моментов и борьбы, чем тактики. Мы переформатировали схему, стали чаще подключать крайних защитников. Знали, что они сыграют ромбом в центре поля, считаю, выполнили установку.

Предпочитаем добиваться результата, игра придет позже. Из этого вытекает красивая игра, а не наоборот. Моуриньо в 2004 году в «Челси» критиковали, что он выстроил автобус, играя с Дрогба и Гудьонсеном, а там Лэмпард выбегал и забил 20 мячей, они выиграли чемпионат. Кто сейчас вспомнит об этом в негативном формате?