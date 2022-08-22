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Гризманн покрасил волосы в зеленый цвет

сегодня, 18:52

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.

Футболист перекрасил волосы в зеленый цвет. Слева на затылке он покрасил волосы в форме сердца.

Гризманн

Гризманн

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сегодня в 19:04
Прическа "Я у мамы дурочка".
Так Себе Аналитик
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сегодня в 18:59
Это в честь первого гола с ноября что ли?)

Теперь только прической Гризи и может выделиться, мастерство то ли пропил, то ли ещё что.
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Дуракам закон не писан...
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