Гризманн покрасил волосы в зеленый цвет

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.
Футболист перекрасил волосы в зеленый цвет. Слева на затылке он покрасил волосы в форме сердца.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил имидж.
Футболист перекрасил волосы в зеленый цвет. Слева на затылке он покрасил волосы в форме сердца.
https://youtu.be/idkD9VSWzzg
Теперь только прической Гризи и может выделиться, мастерство то ли пропил, то ли ещё что.
Теперь только прической Гризи и может выделиться, мастерство то ли пропил, то ли ещё что.