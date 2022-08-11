«Интер» показал новую гостевую форму с элементами карты мира

«Интер» показал новую гостевую форму. Экипировка выполнена в цвете морской волны, узор в виде карты мира символизирует открытость клуба для людей со всего света. Ранее клуб представил комплект домашней формы.
«Интер» показал новую гостевую форму. Экипировка выполнена в цвете морской волны, узор в виде карты мира символизирует открытость клуба для людей со всего света. Ранее клуб представил комплект домашней формы.
В 1899 году был создан клуб футбола и крикета «Милан». В марте 1908 года «Милан» принял решение, что в клубе должны быть только итальянцы, а иностранцы (которых в то время было много в итальянских спортивных клубах, так как именно они способствовали появлению и развитию многих видов спорта в Италии) должны покинуть его. 44 члена клуба — иностранцы и несогласные с новым подходом итальянцы — покинули «Милан» и вечером 9 марта 1908 года создали новый клуб, который назвали «Интернационале», подчёркивая многонациональный состав клуба.
В 1899 году был создан клуб футбола и крикета «Милан». В марте 1908 года «Милан» принял решение, что в клубе должны быть только итальянцы, а иностранцы (которых в то время было много в итальянских спортивных клубах, так как именно они способствовали появлению и развитию многих видов спорта в Италии) должны покинуть его. 44 члена клуба — иностранцы и несогласные с новым подходом итальянцы — покинули «Милан» и вечером 9 марта 1908 года создали новый клуб, который назвали «Интернационале», подчёркивая многонациональный состав клуба.