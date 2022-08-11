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«Интер» показал новую гостевую форму с элементами карты мира

сегодня, 18:19

«Интер» показал новую гостевую форму. Экипировка выполнена в цвете морской волны, узор в виде карты мира символизирует открытость клуба для людей со всего света. Ранее клуб представил комплект домашней формы.

«Интер» показал новую гостевую форму с элементами карты мира

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 19:12
Кажется австралийцам должно быть обидно :)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:52
Африка на самом видном месте .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:48
Типа, эмблема клуба, вместо сапожка на карте? Или это не там?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:28
Интер решил напомнить свою историю появления.
В 1899 году был создан клуб футбола и крикета «Милан». В марте 1908 года «Милан» принял решение, что в клубе должны быть только итальянцы, а иностранцы (которых в то время было много в итальянских спортивных клубах, так как именно они способствовали появлению и развитию многих видов спорта в Италии) должны покинуть его. 44 члена клуба — иностранцы и несогласные с новым подходом итальянцы — покинули «Милан» и вечером 9 марта 1908 года создали новый клуб, который назвали «Интернационале», подчёркивая многонациональный состав клуба.
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