Генич: «Салихова — инициатор ухода Федуна из „Спартака“»

Известный комментатор Константин Генич высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.
Понял, что Федун уходит, когда появились новости о благосостоянии Леонида Арнольдовича. Дыма без огня не бывает. Стало понятно, что ему станет сложнее, хотя он отбрыкивался и рассказывал, что он все равно будет вкладывать деньги в клуб. Потом он вышел из «Лукойла» — это был сигнальчик. Плюс, как я понимаю, у него были проблемы со здоровьем после ковида. А Зарема недавно родила пятого ребенка. Если все это сопоставить вместе, то было понятно, что это лишь вопрос времени.
Мне не кажется, что была какая-то одна причина. Скорее, комплекс. И в результате на семейном совете они коллегиально пришли к такому решению. Федун согласовывал решение уйти из «Спартака» с Заремой? Разумеется. Я не исключаю, что она сама и стала инициатором. Ее максимально раздражает сейчас российский футбол и все, что в нем происходит.
Генич большая шишка, на короткой ноге с миллиардерами России )))
Генич большая шишка, на короткой ноге с миллиардерами России )))
Наконец свергли татаро-монгольское иго в ЦСКА!
Наконец свергли татаро-монгольское иго в ЦСКА!
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!
---------------------------------
Генич в их числе.
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!
---------------------------------
Генич в их числе.
Для гармоничных в браке отношений
Компромиссность жизненно важна,
Когда любой останется при мнении,
Что выбрала, само собой, жена. )))
Для гармоничных в браке отношений
Компромиссность жизненно важна,
Когда любой останется при мнении,
Что выбрала, само собой, жена. )))
_____________________
А лысеющий Генич в это время сидел под столом и подслушивал )))
_____________________
А лысеющий Генич в это время сидел под столом и подслушивал )))
А теперь ...после ухода Федуна её не будет "максимально раздражать российский футбол и все, что в нем происходит." ???
А теперь ...после ухода Федуна её не будет "максимально раздражать российский футбол и все, что в нем происходит." ???