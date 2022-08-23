Генич: «Салихова — инициатор ухода Федуна из „Спартака“»

Известный комментатор Константин Генич высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Понял, что Федун уходит, когда появились новости о благосостоянии Леонида Арнольдовича. Дыма без огня не бывает. Стало понятно, что ему станет сложнее, хотя он отбрыкивался и рассказывал, что он все равно будет вкладывать деньги в клуб. Потом он вышел из «Лукойла» — это был сигнальчик. Плюс, как я понимаю, у него были проблемы со здоровьем после ковида. А Зарема недавно родила пятого ребенка. Если все это сопоставить вместе, то было понятно, что это лишь вопрос времени.

Мне не кажется, что была какая-то одна причина. Скорее, комплекс. И в результате на семейном совете они коллегиально пришли к такому решению. Федун согласовывал решение уйти из «Спартака» с Заремой? Разумеется. Я не исключаю, что она сама и стала инициатором. Ее максимально раздражает сейчас российский футбол и все, что в нем происходит.