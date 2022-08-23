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Генич: «Салихова — инициатор ухода Федуна из „Спартака“»

вчера, 15:55

Известный комментатор Константин Генич высказался об уходе из «Спартака» Леонида Федуна.

Понял, что Федун уходит, когда появились новости о благосостоянии Леонида Арнольдовича. Дыма без огня не бывает. Стало понятно, что ему станет сложнее, хотя он отбрыкивался и рассказывал, что он все равно будет вкладывать деньги в клуб. Потом он вышел из «Лукойла» — это был сигнальчик. Плюс, как я понимаю, у него были проблемы со здоровьем после ковида. А Зарема недавно родила пятого ребенка. Если все это сопоставить вместе, то было понятно, что это лишь вопрос времени.

Мне не кажется, что была какая-то одна причина. Скорее, комплекс. И в результате на семейном совете они коллегиально пришли к такому решению. Федун согласовывал решение уйти из «Спартака» с Заремой? Разумеется. Я не исключаю, что она сама и стала инициатором. Ее максимально раздражает сейчас российский футбол и все, что в нем происходит.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:13
Сказочник...)))))
Tostao
Tostao
вчера в 22:31
А Геничу кто это всё поведал? Нобель что-ли?
морозз
морозз
вчера в 22:22
Спартак много раз объявляли банкротом и предрекали похороны, особенно в этом преуспели бомжи с конями! Но Спартак это бренд, это миллионы болельщиков, это заноза в пятой точке бомжей с конями! Без Спартака наш футбол окончательно умрёт … превратившись в много спрутовый Зенит и станет интересен Виражу с Миллером и кучке болел ЦСКА!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 21:51
Богатые тоже плачут. Семейные дела к спорту великой страны не должны иметь отношения. Но имеют. Это - Спартак. Некогда великий, теперь песочница для детей Заремы. Да и пофиг. Есть команды посимпатичнее.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:18
Гадалки подтянулись
makkie
makkie ответ vm777 (раскрыть)
вчера в 21:12
Всё возможно.
Генич большая шишка, на короткой ноге с миллиардерами России )))
cska1948
cska1948
вчера в 21:00
Ушёл из Лукойла Алекперов, следом ушёл, или убрали, Федун. Федун решил, что без Лукойла ему СпаМ не потянуть. Вот и решил продать и клуб, и стадион. Не удивлюсь, если он с семьёй уедет на ПМЖ куда-нибудь за бугор.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 20:51, ред.
За ликвидацию Федуна - бюст Салиховой на малой родине! За заслуги! В бронзе! И не надо мне тут говорить, что у неё уже есть! :))
протон
протон
вчера в 20:46
Согласовал конечно. С Заремой. А с кем ему еще согласовывать, с Геничем что ли?
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 20:33, ред.
Баба с возу, "конягам" легче! =)
Наконец свергли татаро-монгольское иго в ЦСКА!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:18, ред.
Отлично, Константин ! Почитал комментарии пользователей, как же без них. Речь идёт о весьма адекватном мнении Генича, а столько грязи вылилось на него от некоторых, которые, на мой взгляд, и не знакомились с тем, что он сказал. А если и ознакомились, то ничего не поняли. Или не захотели понять, что вернее.
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
У Абрама было пятеро сыновей. Один был не похож на других - рыжеватый. Абрам заел Сару, выпытывая от кого он. Наконец Сара не выдержала, вскипела и заявила, что этот рыжеватый как раз от Абрама, а остальные от его лучшего друга. Вы не знаете, случайно, Генич не лучший друг Федуна? Очень уж осведомлён в его семейных делах.
pomor45
pomor45
вчера в 20:09
Зачем мучаться за занавеской? Проще и надёжнее иметь подход к Зареме.
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!
---------------------------------
Генич в их числе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Истину ухода знает только Федун.
Шуnя771
Шуnя771 ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 19:10
У Федуна ещё сын и дочь есть, кроме этих пятерых....
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:02
5-ый ребенок? Они там что, новую команду нарожать собрались?
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:55
Может они с ним по скайпу связались?)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:16
"ВСё смешалось в этом мире странном",-думал Генич,прячась за диваном...
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:00
Это только предположения Генича, не более.
Сп62
Сп62
вчера в 17:40
Теперь ждите реакции Заремы. Она всё нам объяснит. Что и почему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:30
Геничу можно верить он давно в штате федуна.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Генич обычный преспособленец , полу 3.14 дар . ((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
С Федуноми ушла целая эпоха!
Аспект
Аспект
вчера в 17:22
И пару слов о "коллегиальном решении на семейном совете":

Для гармоничных в браке отношений
Компромиссность жизненно важна,
Когда любой останется при мнении,
Что выбрала, само собой, жена. )))
Аспект
Аспект
вчера в 17:18
Если версия Котэ Генича верная, то Зареме за это мое огромное спартаковское спасибо (топлю за "Спартак" с 1969 года)!
dok66
dok66
вчера в 17:15
Конечно без семейного совета не обошлось . Но причем здесь пятый ребенок хочется спросить . ?
makkie
makkie
вчера в 17:13
И в результате на семейном совете они коллегиально пришли к такому решению.
_____________________

А лысеющий Генич в это время сидел под столом и подслушивал )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:01
Генич : "Ее максимально раздражает сейчас российский футбол и все, что в нем происходит.!"

А теперь ...после ухода Федуна её не будет "максимально раздражать российский футбол и все, что в нем происходит." ???
valt134
valt134
вчера в 16:59
Такое ощущение, что Генич проводит каждую ночь в спальне четы Федунов стоя за занавеской.
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