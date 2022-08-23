Кавазашвили: «Гол в дебютном матче — хорошая визитная карточка для Дзюбы»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о дебютном матче нападающего за «Адану Демирспор», где форвард отметился голом.

Молодец Артём, что забил гол. Этот мяч будет для него самой хорошей визитной карточкой для всех турецких болельщиков, особенно для болельщиков «Адана Демирспор». Они его и взяли для того, чтобы он сумел повторять свои рекорды, то, что он творил в российских командах и в сборной России. Поэтому они его и взяли, невзирая на возраст. Если он будет забивать голы и поможет команде, то они ещё продлят с ним соглашение.