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Кавазашвили: «Гол в дебютном матче — хорошая визитная карточка для Дзюбы»

вчера, 15:19
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)4 : 2Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана ДемирспорМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о дебютном матче нападающего Артема Дзюбы за «Адану Демирспор», где форвард отметился голом.

Молодец Артём, что забил гол. Этот мяч будет для него самой хорошей визитной карточкой для всех турецких болельщиков, особенно для болельщиков «Адана Демирспор». Они его и взяли для того, чтобы он сумел повторять свои рекорды, то, что он творил в российских командах и в сборной России. Поэтому они его и взяли, невзирая на возраст. Если он будет забивать голы и поможет команде, то они ещё продлят с ним соглашение.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 00:09
Фактически отнял гол у Оньекуры. Мяч и так шёл в ворота и рядом никого не было. В этом поступке весь Дзюба
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:33
Дзюба очень опасен для соперника когда находится в метре от пустых ворот и ему никто не мешает...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:07
По карьере Дзюба показывал свой лучший футбол когда был какой-нибудь вызов, когда он хотел, что то доказать.
Сначала он доказывал Спартаку когда уходил в аренды в Томь и Ростов, ну и конечно же после перехода в Зенит.
Зениту он доказывал играя в аренде за Арсенал (Тула).
На ЧМ 2018 Дзюба вообще мог не попасть из-за скандалов и попав туда хотел доказать, что его взяли не напрасно. А заменив Смолова в первой игре полностью воспользовался шансом и до конца чемпионата был лидером сборной.
Сейчас у него новый вызов. Дзюба должен доказать не только всем, но прежде всего себе, что он может блистать не только в РПЛ, но ещё и зарубежном чемпионате. Да пусть турецкий чемпионат не входит в топ чемпионаты, но там тоже сильный чемпионат со множеством звёзд, даже больше чем в нашем.
По первой игре было видно, что Дзюба настроен решительно, отсюда гол и лучший игрок в составе новой команды.
Фанаты «Аданы» в восторге от дебюта Дзюбы! Хоть матч и был проигран.
Если так пойдёт дальше, то Артём станет любимцем турецких болельщиков. что собственно ему и желаю!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:04
Визитная карточка - это когда ты держишь защитников в постоянном напряжении, что и обязан делать любой форвард. Это когда противник не спускает с тебя глаз, боясь, что ты ускользнёшь и забьёшь мяч; это когда ты сыграешь нестандартно и полезно для партнёров, которые ищут тебя глазами, зная, что ты сможешь что-то сделать для команды...
Вот и посмотрим, соответствует ли Артём всем этим критериям в следующих матчах.
2hudk4p25xq7
2hudk4p25xq7
вчера в 15:39
Забивал бы он часто
Гость
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