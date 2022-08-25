Семак: «„Урал“ будет на подъёме»

Наставник «Зенита» дал комментарий накануне матча с «Уралом».

Что касается соперника, то не наше дело давать какое-то мнение. Каждая игра – это отдельно взятая история.

Сейчас у «Урала» сменился тренер, на эмоциональном уровне команда будет на подъеме – каждый футболист хочет доказать тренеру, что он готов играть в старте. А нам нужно играть так же, как играли в последних матчах.

Нужно улучшить реализацию. Хотелось бы забивать больше, потому что, показали прекрасные статистические результаты в плане контроля и создания моментов в матче с «Торпедо». В той же игре с ЦСКА – 12:2 по голевым моментам. Игры хорошие. Назовите хоть один сезон, где матчи давались бы нам легко. Сейчас мы идем на первом месте, нужно заниматься своим делом.

Будут и победы, и поражения. Хотелось бы, чтобы потерь очков было меньше, но они будут – не можем выходить и всех обыгрывать. Будем стараться минимизировать такие матчи, где у нас что-то не получается.