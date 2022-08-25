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Семак: «„Урал“ будет на подъёме»

сегодня, 12:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.08.2022 в 13:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий накануне матча с «Уралом».

Что касается соперника, то не наше дело давать какое-то мнение. Каждая игра – это отдельно взятая история.

Сейчас у «Урала» сменился тренер, на эмоциональном уровне команда будет на подъеме – каждый футболист хочет доказать тренеру, что он готов играть в старте. А нам нужно играть так же, как играли в последних матчах.

Нужно улучшить реализацию. Хотелось бы забивать больше, потому что, показали прекрасные статистические результаты в плане контроля и создания моментов в матче с «Торпедо». В той же игре с ЦСКА – 12:2 по голевым моментам. Игры хорошие. Назовите хоть один сезон, где матчи давались бы нам легко. Сейчас мы идем на первом месте, нужно заниматься своим делом.

Будут и победы, и поражения. Хотелось бы, чтобы потерь очков было меньше, но они будут – не можем выходить и всех обыгрывать. Будем стараться минимизировать такие матчи, где у нас что-то не получается.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:39
НА Урале-паводок,
а в "Зените"-газ,
что же вы,подлые,
не боитесь нас???
32united
32united
сегодня в 13:56
Не думаю, что подопечные Гончаренко смогут оказать серьезное сопротивление гостям из северной столицу. Пока отсутствуют серьезные доводы, за счет чего Урал способен обыграть Зенит. Если только в случае недооценки соперника Зенитом, но Семак не первый день тренирует, сможет замотивировать команду.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:29
Надо побеждать Урал
shlomo
shlomo
сегодня в 12:24
Да уж у Зенита пока все плохо на выездах
Гость
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