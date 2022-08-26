Черчесов оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы. Венгерский клуб попал в группу H, где сыграет против «Црвены Звезды», «Трабзонспора» и «Монако», за который выступает Александр Головин.

Хорошая и сильная группа. «Црвена», «Трабзонспор», «Монако» играли в квалификации Лиги чемпионов. Простых игр не будет, очень интересный квартет. Сейчас готовимся к игре чемпионата, а дальше будем собирать информацию.

С Головиным пока сообщениями не обменялся. Но футбольный мир тесен. В любом случае с кем-то, да пересеклись бы. Сейчас отдыхаем после игры. Да, проиграли, хотя должны были выиграть, но пропустили на последней минуте со стандарта. Зато дали отдохнуть основе, провели ротацию.