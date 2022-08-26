Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЛига Европы 2022/2023

Черчесов оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для «Ференцвароша»

вчера, 17:46

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы. Венгерский клуб попал в группу H, где сыграет против «Црвены Звезды», «Трабзонспора» и «Монако», за который выступает Александр Головин.

Хорошая и сильная группа. «Црвена», «Трабзонспор», «Монако» играли в квалификации Лиги чемпионов. Простых игр не будет, очень интересный квартет. Сейчас готовимся к игре чемпионата, а дальше будем собирать информацию.

С Головиным пока сообщениями не обменялся. Но футбольный мир тесен. В любом случае с кем-то, да пересеклись бы. Сейчас отдыхаем после игры. Да, проиграли, хотя должны были выиграть, но пропустили на последней минуте со стандарта. Зато дали отдохнуть основе, провели ротацию.

Все новости
Черчесов против Головина. Самое главное о жеребьёвках Лиги Европы и Лиги конференций
Вчера, 18:32Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии4
ОфициальноСостоялась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций
Вчера, 16:06
ОфициальноСостоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
Вчера, 14:36
«Барселона» или «Интер» вылетит из Лиги чемпионов. Жребий беспощаден
25 августаВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии24
«Бавария», «Барса» и «Интер» оказались в одной группе. Итоги жеребьёвки ЛЧ
25 августа
К сожалению, без «Зенита» и «Сочи». Вечером жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов
25 августаВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:33, ред.
Монако Головина, Фиорентина Кокорина. Торино Миранчука, и теперь ещё Челси Захаряна)
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:36
Удачи Стасу-усачу!
salleeh
salleeh
вчера в 22:42
Чем он оценил?)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:12
Черчесу мало что светит
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:46
Удачи вам
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 