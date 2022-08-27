Цорн: «С приобретением Митая мы получили талантливого игрока»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в команду защитника АЕКа .

Рады, что подписали Марио. С приобретением Митая мы получили талантливого игрока на позицию левого защитника, который также может сыграть как левый центральный защитник. На данный момент из левоногих футболистов у нас только Тикнизян, таким образом, в команде появился ещё один левша. Из-за травм Фассона и Ненахова Марио добавит конкуренции на левом фланге. Митай уже выступал в еврокубках, дебютировал за национальную сборную Албании. Уверен, что Марио порадует болельщиков своей игрой.