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Кечинов: «Хочется, чтобы „Спартак“ продолжал тот путь, по которому идёт»

сегодня, 12:40
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, чего ждет в матче РПЛ между «Факелом» и «Спартаком».

Хотелось бы, чтобы «Спартак» продолжил играть так, как играл последние игры. С «Динамо» немного не получилось. Я не ожидал, что «Спартак» проиграет. Хочется, чтобы «Спартак» продолжал тот путь, по которому идёт.

Понятное дело, что будет тяжёлая игра для «Спартака»: придёт много болельщиков, и они погонят «Факел» вперёд. Если брать составы, то «Спартак» гораздо сильнее. Учитывая, что команды зрелищно играют и много забивают, думаю, «Спартак» должен выиграть.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:05
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:34
    В прошлом сезоне бабки лукойла не допустили вылета спартака в ФНЛ, кроме как тебе никому другому не секрет.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 14:32
    Тот это какой? То, что было в прошлом туре? Лично я не возражаю!
    makkie
    makkie ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    А ты в Деда Мороза случаем не веришь?)
    Ну, судя по тому, что ждёшь вылета Спартака в ФНЛ.
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    сегодня в 13:45
    Все хотят. Но бабла в Спартаке столько, что ФНЛ им в ближайшие годы не светит
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ YVG (раскрыть)
    сегодня в 13:28
    на 2ом , 10тое было при Федуне
    YVG
    YVG
    сегодня в 13:02
    Хороший путь, пусть так и идет на десятом месте.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:44
    Пусть будет как будет! 😜
    Гость
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