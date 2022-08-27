Кечинов: «Хочется, чтобы „Спартак“ продолжал тот путь, по которому идёт»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, чего ждет в матче РПЛ между «Факелом» и «Спартаком».

Хотелось бы, чтобы «Спартак» продолжил играть так, как играл последние игры. С «Динамо» немного не получилось. Я не ожидал, что «Спартак» проиграет. Хочется, чтобы «Спартак» продолжал тот путь, по которому идёт.

Понятное дело, что будет тяжёлая игра для «Спартака»: придёт много болельщиков, и они погонят «Факел» вперёд. Если брать составы, то «Спартак» гораздо сильнее. Учитывая, что команды зрелищно играют и много забивают, думаю, «Спартак» должен выиграть.