Мостовой: «Думаю, что Бальде — это хороший уровень»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил переход экс-нападающего «Монако» и «Интера» в «Спартак».

Думаю, что Бальде — это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. С учётом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо него. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе. Опасно ли брать иностранца? Я думаю, что нет. Он пришёл свободным агентом. Это не трансфер за 20 млн. В этом плане хорошо сработано.