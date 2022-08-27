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Мостовой: «Думаю, что Бальде — это хороший уровень»

сегодня, 11:32

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил переход экс-нападающего «Монако» и «Интера» Бальде Кейта в «Спартак».

Думаю, что Бальде — это хороший уровень. Тем более ему 27 лет, хороший возраст. С учётом того, что Мозес выбыл надолго, «Спартаку» был нужен игрок вместо него. Думаю, что хорошо себя проявит, раз поиграл в Европе. Опасно ли брать иностранца? Я думаю, что нет. Он пришёл свободным агентом. Это не трансфер за 20 млн. В этом плане хорошо сработано.

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Все комментарии
Makao
Makao
сегодня в 11:49
Тёмная лошадка
makkie
makkie
сегодня в 11:42
Трансфер будем оценивать по ходу выступления Кейты за Спартак.
На бумаге смотрится интересно, но ответы на вопросы дат его игра. Надеюсь, у парня с мотивацией всё в порядке.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:35
Посмотрим на его игру в Спартаке, а потом выскажемся
Гость
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