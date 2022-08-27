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Мостовой: «Считаю „Спартак“ однозначным фаворитом в матче с „Факелом“»

сегодня, 10:31
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Факела» против «красно-белых» в РПЛ.

Считаю «Спартак» однозначным фаворитом, даже с учётом того, что он проиграл «Динамо». Но «Спартак» ничем не уступал в том матче — просто так сложилось. Здесь ясно, что место в таблице, мастерство, опыт гораздо выше. У «Факела» единственный плюс — это домашний стадион и болельщики. Они много лет не были в РПЛ.

Ещё у футболистов «Факела» будет сверхмотивация. Такое бывает: когда приезжает большая команда играть на условном Кубке России, то зачастую выходят играть сверхмотивированными. Для «Факела» все игры такие. Другое дело, что я не вспомню, когда «Спартак» последний раз приезжал в Воронеж.

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