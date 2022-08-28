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Хачатурянц: «Память о времени Федуна в „Спартаке“ останется навсегда»

сегодня, 14:27

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

Леонид Арнольдович сделал очень многое для «Спартака». Все болельщики должны быть благодарны ему за то, что сейчас у клуба есть такой прекрасный стадион. Память о нем останется навсегда. Команда имеет достойный своего имени стадион благодаря Леониду Федуну. У меня кроме чувства благодарности никаких других эмоций нет. Мне кажется, что он немного устал. Каждый человек в своей жизни насыщается рано или поздно делом, которым занимается. Наверное, пришло время для каких-то изменений.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:55
Память надо хранить в музее он любил всех водить в музей на прогулку.
kae8mhnkx6cp
kae8mhnkx6cp
сегодня в 14:48
Как чёрная страница
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 14:47
Память о "Спартаке"? При Федуне? Только Пердро Роша и Карпин, увы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 14:44
Точно, как про покойника говорит...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:41
Никак уже панихиду задумал Ашот замутить,
надо " Конкурс " объявить на эпитафию...
Boricku
Boricku
сегодня в 14:32
У Федула денег мало, это не газы
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