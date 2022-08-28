Хачатурянц: «Память о времени Федуна в „Спартаке“ останется навсегда»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

Леонид Арнольдович сделал очень многое для «Спартака». Все болельщики должны быть благодарны ему за то, что сейчас у клуба есть такой прекрасный стадион. Память о нем останется навсегда. Команда имеет достойный своего имени стадион благодаря Леониду Федуну. У меня кроме чувства благодарности никаких других эмоций нет. Мне кажется, что он немного устал. Каждый человек в своей жизни насыщается рано или поздно делом, которым занимается. Наверное, пришло время для каких-то изменений.