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Кечинов: «Не было сомнений, что „Спартак“ обыграет „Факел“»

сегодня, 13:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 7-го тура РПЛ.

Не могу сказать, что «Спартак» мне не понравился в первом тайме. Первые 25 минут он доминировал на поле, играл очень зрелищно, но не хватило забитого мяча. После «Факел» забил, немного так встрепенулся. Скажу честно, после пропущенного мяча у меня не было никаких сомнений, что обыграют «Факел». В итоге так и получилось. После выхода на замену Зиньковского команда значительно прибавила, начала создавать ещё больше моментов и они вылились в красивые голы. Получается, в первых двух забитых мячах поучаствовал Зиньковский.

Особо не было видно большую часть времени Промеса на поле, но он как раз к концу матча ожил и показал, что находится в оптимальном состоянии, как в физическом, так и в моральном.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:44
А по ходу матча все засомневались
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