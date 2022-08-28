Кечинов: «Не было сомнений, что „Спартак“ обыграет „Факел“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 7-го тура РПЛ .

Не могу сказать, что «Спартак» мне не понравился в первом тайме. Первые 25 минут он доминировал на поле, играл очень зрелищно, но не хватило забитого мяча. После «Факел» забил, немного так встрепенулся. Скажу честно, после пропущенного мяча у меня не было никаких сомнений, что обыграют «Факел». В итоге так и получилось. После выхода на замену Зиньковского команда значительно прибавила, начала создавать ещё больше моментов и они вылились в красивые голы. Получается, в первых двух забитых мячах поучаствовал Зиньковский.

Особо не было видно большую часть времени Промеса на поле, но он как раз к концу матча ожил и показал, что находится в оптимальном состоянии, как в физическом, так и в моральном.