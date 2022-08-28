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Червиченко: «Радует, что „Спартак“ не теряет очки с аутсайдерами»

сегодня, 13:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 7-го тура РПЛ.

«Спартак» начал хорошо. Как обычно начали давить соперника и должны были забивать, но вместо этого пропустили. Мне показалось, что немного поплыли, потому что это был конец первого тайма и ничего не предвещало разгрому «Факела». Почему же по итогу произошёл разгром? Сказалось качество игроков у «Спартака», которое гораздо выше, чем у «Факела». Ну и после второго пропущенного гола воронежцы остановились и следующие два гола «Спартак» забил по инерции.

Радует, что «Спартак» не теряет очки с аутсайдерами. Если он так будет играть с прямыми конкурентами, то вообще будет замечательно.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:57
По сравнению с прошлым сезоном прогресс есть.
YVG
YVG
сегодня в 14:55
Зато с лидерами их все потеряет.
bj95tbzs2y9a
bj95tbzs2y9a
сегодня в 14:26
Его это расстраивает
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:25
Странно это от него слышать!
112910415
112910415
сегодня в 14:07
перестал быть злопыхателем, и это радует )
makkie
makkie
сегодня в 14:02
Ну и после второго пропущенного гола воронежцы остановились и следующие два гола «Спартак» забил по инерции.
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Червиченко точно матч смотрел?
Скорее после двух забитых мячей Спартак подуспокоился и перестал создавать моменты у ворот соперника. А вот Факел полез вперёд, строив в концовке штурм ворот Спартака. И пару раз угрожал сравнять счёт. До того момента, пока не включился Промес и не забил 3-й гол. Тогда Факел уже смирился с поражением.
Гость
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