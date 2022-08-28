Червиченко: «Радует, что „Спартак“ не теряет очки с аутсайдерами»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 7-го тура РПЛ .

«Спартак» начал хорошо. Как обычно начали давить соперника и должны были забивать, но вместо этого пропустили. Мне показалось, что немного поплыли, потому что это был конец первого тайма и ничего не предвещало разгрому «Факела». Почему же по итогу произошёл разгром? Сказалось качество игроков у «Спартака», которое гораздо выше, чем у «Факела». Ну и после второго пропущенного гола воронежцы остановились и следующие два гола «Спартак» забил по инерции.

Радует, что «Спартак» не теряет очки с аутсайдерами. Если он так будет играть с прямыми конкурентами, то вообще будет замечательно.