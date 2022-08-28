Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Ростова».

ЦСКА сейчас на ходу, «Ростов» же очень много пропускает, сыграли 2:2 с «Сочи», пропустили 3 мяча от «Пари НН». Оборона у них сильно страдает, очень слабенькая защита у «Ростова», да и вратарь играет как-то нервно, так нельзя работать голкиперу.