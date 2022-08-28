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Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов»

сегодня, 13:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:45 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Ростова».

ЦСКА сейчас на ходу, «Ростов» же очень много пропускает, сыграли 2:2 с «Сочи», пропустили 3 мяча от «Пари НН». Оборона у них сильно страдает, очень слабенькая защита у «Ростова», да и вратарь играет как-то нервно, так нельзя работать голкиперу.

За счет чего ЦСКА способен победить «Ростов»? Сильные стороны ЦСКА в сегодняшнем матче — надежный вратарь Акинфеев, приличная оборона, хорошая полузащита. Минусы — страдает нападение. Чалов способен завершить атаку на свободных мячах, но вот сам создать момент и реализовать его пока не способен. Поэтому мой прогноз — победа ЦСКА со счетом 2:0.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:55
Прогнозы Пономарёва часто сбываются. Посмотрим как будет на этот раз.
Удачи ЦСКА.
drug01
drug01
сегодня в 13:46
Не надо спешить.....
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:45
Максимум чего может добиться ЦСКА в данной встрече это ничья с помощью судейства))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:32
Значит всё будет наоборот!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:10
Минимально
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:09
Так многие считают!
Гость
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