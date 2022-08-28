Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Ростов»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Ростова».
ЦСКА сейчас на ходу, «Ростов» же очень много пропускает, сыграли 2:2 с «Сочи», пропустили 3 мяча от «Пари НН». Оборона у них сильно страдает, очень слабенькая защита у «Ростова», да и вратарь играет как-то нервно, так нельзя работать голкиперу.
За счет чего ЦСКА способен победить «Ростов»? Сильные стороны ЦСКА в сегодняшнем матче — надежный вратарь Акинфеев, приличная оборона, хорошая полузащита. Минусы — страдает нападение. Чалов способен завершить атаку на свободных мячах, но вот сам создать момент и реализовать его пока не способен. Поэтому мой прогноз — победа ЦСКА со счетом 2:0.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.