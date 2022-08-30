Кокорин в ближайшее время перейдёт в «Арис»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшее время перейдет в «Арис» из чемпионата Кипра.
Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии. Трансферное окно на острове закроется 31 августа, сделка должна быть завершена до сентября. Россиянин либо перейдет в свой новый клуб на правах годичной аренды, либо расторгнет контракт с «фиалками».
С января 2021 года Кокорин сыграл в 11 матчах.
Для разнообразия можно махнуть на турецкую часть - там мизерный акциз на алкоголь (любые напитки стоят в 2,5 раза дешевле, чем в РФ), куча казино и тоже очень-очень много русскоязычных.
Самое сложное будет перейти на правый руль и при этом никого не убить😂 Ну а если совсем наскучит - яхтенные марины и аэропорты всегда рады новым лодкам и джетам
Для разнообразия можно махнуть на турецкую часть - там мизерный акциз на алкоголь (любые напитки стоят в 2,5 раза дешевле, чем в РФ), куча казино и тоже очень-очень много русскоязычных.
Самое сложное будет перейти на правый руль и при этом никого не убить😂 Ну а если совсем наскучит - яхтенные марины и аэропорты всегда рады новым лодкам и джетам