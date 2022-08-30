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Кокорин в ближайшее время перейдёт в «Арис»

сегодня, 00:23

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшее время перейдет в «Арис» из чемпионата Кипра.

Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии. Трансферное окно на острове закроется 31 августа, сделка должна быть завершена до сентября. Россиянин либо перейдет в свой новый клуб на правах годичной аренды, либо расторгнет контракт с «фиалками».

С января 2021 года Кокорин сыграл в 11 матчах.

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Все комментарии
протон
протон ответ SonataArctica (раскрыть)
сегодня в 00:54
Коко будет легко адаптироваться на Кипре - здесь все как надо и очень много русских (фактически русский - третий язык, используется даже на сайтах банков и ЖКХ после греческого и английского).
Для разнообразия можно махнуть на турецкую часть - там мизерный акциз на алкоголь (любые напитки стоят в 2,5 раза дешевле, чем в РФ), куча казино и тоже очень-очень много русскоязычных.
Самое сложное будет перейти на правый руль и при этом никого не убить😂 Ну а если совсем наскучит - яхтенные марины и аэропорты всегда рады новым лодкам и джетам
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 00:53
"Каждому свое?") Кокоше фиорентийский стул вдогонку подарить (чтобы можно было об голову ломать, но после СССР вряд ли найдёшь такой, который просто так разобьётся об голову корейца).
протон
протон ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:50
У нас тут на сайте был корреспондент по имени Федор Паршунин. Он чутко и тонко мог загрузить карикатуры по таким темам. У меня плохо получается. Жаль, давно его нет на сайте. Еще был Particular.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:44
Ещё одни дураки нашлись.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:33
Эхехе
протон
протон
сегодня в 00:28, ред.
Ну, поработали в Италии, пора бы и отдохнуть на Кипре
протон
протон
сегодня в 00:27
Для греков Кокорин это на уровне Зевса. Не работать, чилить и загребать кучу денег это их национальная идея.
Гость
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