Кокорин в ближайшее время перейдёт в «Арис»

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сегодня, 00:23

Нападающий «Фиорентины» в ближайшее время перейдет в «Арис» из чемпионата Кипра.

Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии. Трансферное окно на острове закроется 31 августа, сделка должна быть завершена до сентября. Россиянин либо перейдет в свой новый клуб на правах годичной аренды, либо расторгнет контракт с «фиалками».

С января 2021 года Кокорин сыграл в 11 матчах.