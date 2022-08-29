«Атлетико» не хочет продавать Карраско в «Тоттенхэм»

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вчера, 23:54

«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Атлетико» .

«Шпоры» ведут переговоры по трансферу футболиста, в этом лично заинтересован главный тренер лондонцев Антонио Конте. Сумма отступных за игрока составляет 60 миллионов евро, но скорее всего, «шпоры» постараются заплатить меньше. Зимой стороны обсуждали сумму в 30 млн. Клуб из Мадрида не стремится расставаться с полузащитником, поэтому только выплата отступных может заставить испанцев передумать.