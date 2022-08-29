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«Атлетико» не хочет продавать Карраско в «Тоттенхэм»

вчера, 23:54

«Тоттенхэм» хочет купить полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.

«Шпоры» ведут переговоры по трансферу футболиста, в этом лично заинтересован главный тренер лондонцев Антонио Конте. Сумма отступных за игрока составляет 60 миллионов евро, но скорее всего, «шпоры» постараются заплатить меньше. Зимой стороны обсуждали сумму в 30 млн. Клуб из Мадрида не стремится расставаться с полузащитником, поэтому только выплата отступных может заставить испанцев передумать.

Ранее сообщалось об интересе к Карраско со стороны другого клуба АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
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На его позициях играют Сон/Ришарлиссон - Перишич/Сессиньон. Надеюсь, не перейдёт, слишком хороший игрок, чтобы быть лавочником или играть не все матчи.
vutuyb5quw9w
vutuyb5quw9w
вчера в 23:59
Трансферная политика в действии...
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