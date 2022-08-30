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Белоус: «„Химки“ — клуб из параллельной реальности»

сегодня, 12:17

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал возможное возвращение Сергея Юрана на пост главного тренера «Химок».

«Химки» — клуб из параллельной реальности, где никому неясно, кто и как принимает решения. Кто производит снятие или назначение того или иного тренера. Если честно, мне сложно что-то комментировать по этому поводу. В руководстве же есть Роман Терюшков, который все время что-то комментирует. Он уже пошел дальше «Химок» и начинает говорить о глобальных вещах нашего футбола. Для начала ему не мешало бы навести порядок в клубе. Нужно ли возвращаться Юрану в «Химки»? Сложно сказать. Думаю, что Юран всем и все доказал, но нужно ли ему возвращаться знает только он. Лучше задайте этот вопрос Сергею Николаевичу. На мой взгляд он хорошо проявил себя там.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:03
Лишь бы результат был.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:38
Согласен на 100%
Гость
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