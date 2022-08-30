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Мостовой: «Происходящее в „Химках“ – шапито»

сегодня, 11:48

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Сергея Юрана в «Химки».

Происходящее в «Химках» — настоящий цирк. Я в шоке. По-другому это не назовешь. Я бы на месте Юрана ни за что не вернулся туда. Та же история была с Черевченко в прошлом сезоне — абсолютно такой же сценарий. Шапито какое-то. Юрана убрали, ничего не объяснив, а потом назначили Писарева, который раньше нигде не работал. Ну и что вышло из этого? На мой взгляд, Юран — крепкий тренер и запросто найдет себе работу и в другом месте.

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sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:54
у них был нормальный
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 11:53
Так возглавь текучку кадров!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:48
Тренер им нужен нормальный
Гость
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