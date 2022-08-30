Ледяхов не думает, что уход Николсона станет потерей для «Спартака»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» не думает, что возможный уход нападающего будет большой потерей для московской команды.

Понятно, что Николсон был хорошим конкурентом для Соболева, а конкуренция в команде заставляет игроков прогрессировать. Но Шамар в этом году практически не играл. Мы не знаем, в каком он состоянии. Видимо, у главного тренера есть причины использовать в атаке именно Соболева. «Спартак» очень много забивает, играет в нападении разнообразно, из‑за чего отсутствие в составе ямайца не так заметно. Кроме того, не стоит забывать, что взяли в команду Бальде. Поэтому не думаю, что уход Николсона станет для «Спартака» какой‑то проблемой.