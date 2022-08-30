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Ледяхов не думает, что уход Николсона станет потерей для «Спартака»

сегодня, 11:15

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов не думает, что возможный уход нападающего Шамара Николсона будет большой потерей для московской команды.

Понятно, что Николсон был хорошим конкурентом для Соболева, а конкуренция в команде заставляет игроков прогрессировать. Но Шамар в этом году практически не играл. Мы не знаем, в каком он состоянии. Видимо, у главного тренера есть причины использовать в атаке именно Соболева. «Спартак» очень много забивает, играет в нападении разнообразно, из‑за чего отсутствие в составе ямайца не так заметно. Кроме того, не стоит забывать, что взяли в команду Бальде. Поэтому не думаю, что уход Николсона станет для «Спартака» какой‑то проблемой.

Николсон играет за «Спартак» с января. Провел за команду 22 матча и забил 8 голов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:48
Пожалуй, так и есть...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:28
Пусть сидит и не рыпается ! У Зенита ,вон, полноценный второй состав на лавке ,и ничего , сидят и ждут своего часа !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:16
Наверное так и будет....он уже присел на лавку
Гость
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