Терлецкий: «Многие трансферы „Химок“ согласовываются с Ильей Садыговым»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов может влиять на трансферную политику клуба, об этом сообщил журналист Севастиан Терлецкий.
Туфан Садыгов, главный инвестор «Химок», предлагал своему сыну стать менеджером клуба. Сын сказал, что еще не наигрался. Но, возможно, многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым.
После Станислава Станиславовича Черчесова и Гурама Гурамовича Аджоева, которые являются талисманами клубов на гигантских зарплатах всю карьеру))
Хотя Ильюша тот ещё талисман, судя по этому сезону, ахаха)
После Станислава Станиславовича Черчесова и Гурама Гурамовича Аджоева, которые являются талисманами клубов на гигантских зарплатах всю карьеру))
Хотя Ильюша тот ещё талисман, судя по этому сезону, ахаха)