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сегодня, 09:41

Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил главному тренеру «Ростова» и сборной России .

Карпин ранее раскритиковал заявление Терюшкова по поводу возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России», — сказал депутат.

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте — нужно уезжать», — заявил Карпин.

«Валерий Карпин считает, что футболисту Захаряну из „Динамо“ необходимо уезжать в английскую Премьер-лигу если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это „солидный чемпионат“.

Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными.

По цене мы с ним не сошлись и, видимо, уже никогда не сойдемся: у него в голове €15 млн. за трансфер лучшего молодого игрока по версии РФС и „солидный“ чемпионат, а у меня в голове 75 миллиардов долларов (совокупный объем военной и гуманитарной помощи), потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России с сотнями жертв от этого оружия среди наших военных, мирного населения, считающих Россию Родиной.

Перечислю „солидность“ вооружения от Лондона: подводные беспилотники и микродроны Black Hornet; артиллерийские установки M109 и AS-90; реактивные системы залпового огня M270 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak.

Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека.

За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», — ответил Терюшков.