«РБ Лейпциг» Тедеско разгромил клуб «Тевтония Оттенсен», у Вернера хет-трик

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сегодня, 00:18

«РБ Лейпциг» под руководством главного тренера Доменико Тедеско разгромил клуб «Тевтония Оттенсен» из 4-й лиги в рамках матча 1-го раунда Кубка Германии (8:0).

На 19-й минуте счет открыл Тимо Вернер, на 20-й он оформил дубль. Андре Силва отличился на 40-й минуте. На 42-й Вернер оформил хет-трик. Силва на 53-й забил свой второй гол в матче. Эмиль Форсберг на 56-й минуте забил 6-й гол своей команды. На 77-й отличился забитым мячом Кристофер Нкунку, а окончательный счет установил Даниэль Ольмо на 90-й минуте.