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«РБ Лейпциг» Тедеско разгромил клуб «Тевтония Оттенсен», у Вернера хет-трик

сегодня, 00:18
Тевтония ОттенсенЛоготип футбольный клуб Тевтония Оттенсен (Гамбург)0 : 8Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«РБ Лейпциг» под руководством главного тренера Доменико Тедеско разгромил клуб «Тевтония Оттенсен» из 4-й лиги в рамках матча 1-го раунда Кубка Германии (8:0).

На 19-й минуте счет открыл Тимо Вернер, на 20-й он оформил дубль. Андре Силва отличился на 40-й минуте. На 42-й Вернер оформил хет-трик. Силва на 53-й забил свой второй гол в матче. Эмиль Форсберг на 56-й минуте забил 6-й гол своей команды. На 77-й отличился забитым мячом Кристофер Нкунку, а окончательный счет установил Даниэль Ольмо на 90-й минуте.

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Все комментарии
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
В прошлом сезоне у меня были одни из лучших соперников, но я рассчитывал их победить. Одному фортанула в конец месяца). а второй был на высоте, уверенно набирал баллы. Эта была самая сильная группа прошлого сезона. Такие корифеи, как Shlomo, Stva 1 и еще пару человек которые могли выстрелить. ). Я себя близко к ним не ставлю как они играют)
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