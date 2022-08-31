Брат Федуна остался работать в «Спартаке»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, не стал раскрывать возможные изменения в руководстве клуба.

Будет ли новый совет директоров? Понятия не имею. Работаю ли я в клубе? Пока все на месте, продолжаю работать.