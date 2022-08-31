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Брат Федуна остался работать в «Спартаке»

сегодня, 14:12

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, не стал раскрывать возможные изменения в руководстве клуба.

Будет ли новый совет директоров? Понятия не имею. Работаю ли я в клубе? Пока все на месте, продолжаю работать.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 15:26
В чём сила брат? Сила в деньгах) По крайней мере у Фердунов. Старший ушёл, младший остался, дабы ещё недолго зряплату пополучать. Ждём полного очищения СпаМа от Фердунов. Возможно тогда увидим СпаМ образца 90х. До сих пор помню как Спартак Арсенал уделал в ЕК в 2000м.
7mr26x4g7vcp
7mr26x4g7vcp
сегодня в 15:21
Кто-то ушел, но интриги остались! Развал команды продолжается......
112910415
112910415
сегодня в 15:03
в чем правда, брат ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:55
Этот ещё не наелся...
makkie
makkie
сегодня в 14:49, ред.
Вот уж бездарь и нахлебник, каких поискать!
Надеюсь, его всё же уберут...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:37
Работать - это приходит кофе пить ????
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:35
Казачок на всякий случай..
m4x8duuj8gva
m4x8duuj8gva
сегодня в 14:28
Вырвать всех Федуном с корнем
311
311
сегодня в 14:27
Некому крышевать брата. Одно неловкое движение и на выход!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:23
Он же тунеядец
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:20
Клуба нет, а штат, как у Реала
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:14
Ну и нормально.
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