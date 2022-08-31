Анохин: «Хотел бы я вернуться в „Химки“? Точно нет, совершенно»

Экс-гендиректор «Химок» Сергей Анохин не собирается возвращаться на руководящую должность подмосковного клуба.

Хотел бы я вернуться в «Химки»? Точно нет, совершенно. Я себя очень хорошо чувствую на новой работе, в «Фонбете». Буду и дальше развивать эту компанию. А на пост гендиректора «Химок» я возвращаться не хочу, спасибо.