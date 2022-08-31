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Анохин: «Хотел бы я вернуться в „Химки“? Точно нет, совершенно»

сегодня, 12:27

Экс-гендиректор «Химок» Сергей Анохин не собирается возвращаться на руководящую должность подмосковного клуба.

Хотел бы я вернуться в «Химки»? Точно нет, совершенно. Я себя очень хорошо чувствую на новой работе, в «Фонбете». Буду и дальше развивать эту компанию. А на пост гендиректора «Химок» я возвращаться не хочу, спасибо.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:14, ред.
В Химках Терюшков и он походу фанат Федуна и лично Заремы.
Поработав там и поняв, что твориться в клубе никто не хочет возвращаться.
Химки это тоже самое что и Спартак, но без пафоса. У них даже Глушаков есть и ему там нравится.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:54
Зачем ему это
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:38
Зачем ему этот геморрой....:))
Гость
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