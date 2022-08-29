Недвед увлекся танцами, Аллегри поскучнел. «Ювентус» не играет как фаворит Серии А

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сегодня, 18:41

Хотя с Ди Марией, Влаховичем и Кьезой могут подтянуть результаты.

Аллегри заблудился в трех соснах, Макс не прогрессирует

В Серии А каждый может проиграть каждому в кругу претендентов на места в Лиге чемпионов. «Милан» — «Роме», «волки» — «Интеру», «нерадзурри» — «Лацио», «орлы» — «Ювентусу», а тот Пиоли. И круг замкнется. А рядом «Наполи» с Кварацхелией, но пока без Роналду.

Среди названных фаворитов «Ювентус» пока самый скучный наравне с «Ромой». Туринцы забили четыре мяча в трех турах, но создали в сезоне меньше качественных моментов, чем «волки». Моуриньо не дождался реализации в других играх, а еще не проиграл «Ювентусу».

Туринцы могли обыграть и римлян, и генуэзцев, но взяли три очка лишь против «Сассуоло». Ди Мария стал глотком свежего воздуха. Перин страховал Щесны. Но стройности нет. По качеству моментов «Ювентус» на десятом месте в Серии А, ниже «Салернитаны» и «Вероны».

Пропустили только от Абрахама, но когда оцениваем моменты соперников, то видим восьмую команду старта. Туринцы напоминают коллектив, который только что собрали, хотя наставник работает не первый месяц. Понятно, что не может быть автоматизма с Бремером в обороне.

Но когда капитана Куадрадо не понимают давние напарники, то вопросы к главному тренеру. «Ювентус» работает примитивно, ищут впереди широкоплечего Влаховича, надеются на проходы Ди Марии и Куадрадо. Вернули Погба, но тот получил травму и восстановится через пару месяцев.

Да и разве в связке Локателли и Поля есть разрушитель для схемы «4-2-3-1»? Костич, Закария и Бремер — нормальные футболисты, но не превращают «Ювентус» в машину по сбору чемпионских очков. Не исключено, что дело не только в команде, а и в руководстве.

Роналду и Де Лигт приняли решение уйти. Кьеллини не остался, дает дорогу молодым. А в центре обороны чехарда, не факт, что Бонуччи выиграет марафон. Пару лет назад мечтали подписать Салаха, а сейчас забрали форварда «Марселя», ведь Джеко отказался.

Ко всем руководителям «Ювентуса» накопились вопросы

В туринском клубе необычная внутренняя кухня. У Аньелли требовали 1,2 миллиона евро в казну «Ювентуса»… За роман с моделью и певицей Дениз Акалын, женой его друга детства Кальво. Франческо работал коммерческим директоров, но ушел, когда узнал об измене турчанки с другом.

А в 1,2 миллиона евро потерю менеджера оценил американец Элканн, глава клана Аньелли. Андреа убедил Джона, что Франческо уехал в Испанию не из-за жены. Но дальше Аньелли развелся и женился на Дениз. В «Ювентусе» не одногодки вдовца Переса, чтобы разгадывать кроссворды по вечерам.

Вице-президент Недвед три года назад разошелся с женой Иваной. Были вместе двадцать пять лет, но у обладателя «Золотого мяча» случился романа с юной Люси, барыней вдвое моложе. Фанаты «Ювентуса» устали от этой «Санта-Барбары». Не хотят, чтобы менеджеров настолько отвлекала бурная личная жизнь.

Также методы управления Аньелли и Недведа не нравятся части акционеров. Элканны подумывали снять Андреа после провала Суперлиги. Американцам ведь нужен громоотвод в клубе – люди, который будут критиковать вместо них. Недвед подходит идеально. Слили видео, где Павел танцует с девушками в лифчиках.

Одна сзади, а две спереди. Павел держит руки на груди у брюнетки, первой в танцевальном поезде. Ничего криминального, нетрезвые взрослые люди. Дальше Недвед идет по ночной улице, шатаясь. Некоторые фанаты «Ювентуса» включили святость выше, чем у Папы Римского. Но это странные претензии.

Напоминает кампанию против главы финского правительства. Женщина в 36 лет посмела танцевать с друзьями дома? Ничего себе. Скорее надо критиковать людей, сливающих личные видео близких друзей. Например, ролику с Недведом может быть несколько лет. Кто и зачем его использовал сейчас?

Возможно, видео – привет от Элканнов. Надоело видеть, как Скудетто оказывается на груди у «Интера» и «Милана». В предчувствии еще одного непростого сезона нанесли удар именно по Павлу, хотя лучше бы просто уволили. Одни странные обмены игроками чего стоят – могут аукнуться в будущем.

Игроки слишком сильные, чтобы не бороться за Скудетто

Аньелли и Недвед не входят в список любимчиков фанатов туринского гранда также из-за футбольных решений. Нет прогресса, нет чемпионского плана действий. Но сейчас лишь начало сезона. Не все, кто ярко стартовал, выдержат темп. Не каждый клуб, который работает со скрипом, завершит сезон неудачей.

Но для «Ювентуса» плохо любое место, кроме первого. Интересно, какие управленческие решения примут? Если верховная клубная власть из США знает, что Недвед увлекся девушками и виски вместо футбола, то можно даже предполагать – видео слили по их благословлению. Футбольная политика тоже политика.

«Ювентус» — великий клуб. Недведа и Аньелли можно критиковать уже за то, что с ними не хочет связываться тренер уровня Зидана. Зинедин не раз отказывал бывшему клубу. Аллегри отказал «Реалу», но сам не второй Анчелотти. Массимилиано всегда жесткий, требовательный, но редко признает собственные ошибки.

Роналду посчитали лишним, и лишь после приезда Ди Марии пробуют создать атаку мечты под Влаховича. В октябре должен вернуться к тренировкам после травмы Кьеза. Федерико – вероятный джокер. Наберет к весне форму, и уже без Дибалы будут забивать больше. Кстати, потеря Пауло бесплатно – тоже прокол.

И проблема не в составе, а скорее в том, что тренер давно не прибавляет лично. Аллегри не похож на человека, готового к новому финалу Лиги чемпионов. Аньелли же не готов к созданию команды, которая впервые с 2010 года возьмет для Италии «ушастого». Вот только к его уходу, как и к уходу Недведа не готовились.

«Ювентус» играет своеобразно. Так нередко происходит в клубах, где рыба гниет с головы. Недвед и Аньелли нуждаются в советах, ведь стратегически не такие сильные мастера, как Маротта, которого отправляли на пенсию в сборную Италии, а случайно подарили «Интеру». Беппе взбрыкнул, убедил Конте, выиграл Скудетто.

Хороший урок для Аньелли, который умеет убеждать. Тот самый друг Кальво вернулся в «Ювентус» весной. Команда с Ди Марией, Влаховичем, Бонуччи, Куадрадо и Данило со временем научится побеждать. Не обязательно ярко, но часто. Туринцы будут в борьбе за Скудетто, но их не боятся, как раньше.

Осечек много, и даже если незаслуженные, Аллегри не поставил футбол, которому другие завидуют. У «Ювентуса» набор игроков для разных команд и стилей, будет перетасовка кадров, финальную версию получат не раньше весны. К тому времени конкуренты могут оторваться, как в прошлом сезоне.

Туринцы отпустили чемпионский «Милан» на 16 пунктов, а чемпионский «Интер» на 13. «Ювентус» не случайно там, где находится. Даже крепкая «Бенфика» в Лиге чемпионов, памятуя, как португальцы обошли год назад «Барселону», будет для спорного нынче Аллегри сложным соперником.