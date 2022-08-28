«Динамо» теряет семь игроков основы. Бувач подставил Йокановича и запоздал с новичками

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сегодня, 13:37

У команды заканчиваются силы.

Проблемы с оплатой – вина менеджеров клуба

Не хватает игроков, 6 из 7 игр «Динамо» — на три результата. В мире тысячи футболистов, а выбрали тех, за кого не могут заплатить. Сравните с тем, как проблему оттока легионеров решали в «Спартаке», «Зените» и ЦСКА . Одинаковые преграды, но за Карраскаля удалось заплатить, Медину удержали. Новые бразильцы пополнили состав Семака. «Спартак» убедил многих легионеров основы остаться.

А у «Динамо» сорвалась аренда парня из чемпионата Израиля. Юридический отдел под контролем Бувача и Пивоварова должен сначала изучить надежность путей оплаты, а потом объявлять о трансфере. В незавидном положении оказался сам Эден Карцев. Позировал с майкой «Динамо», тренировался с новой командой. В «Маккаби» из Нетаньи долго ждали деньги, но Карцеву приказали вернуться в старый клуб.

С защитником Монтесом похожая история. Мексиканцы готовы ждать дольше, на кону огромные деньги. Но москвичи затянули, а игрок заболел коронавирусом. Агент Сезара сообщил, что загвоздка именно в оплате. Странно, что клуб, главным спонсором которого много лет является очень большой банк, не может найти пути для денег, когда все вокруг адаптировались. Причем это лишь два известных случая. Скорее всего, сорванных сделок больше.

10 потерь и 2 подписания – приговор команде

Уйдет девять-десять человек из первой команды Шварца. Количество зависит от трансферов Моро и Лаксальта. Но речь о десяти футболистах. Только Комличенко, Н’жи и Евгеньева отдали по собственной инициативе. Шиманьски, Ордец, Бальбуэна, Варела, Моро, Лаксальт и Захарян были в списке востребованных Шварцем игроков. Четверо уехали, остальные собирают вещи. Минус семь игроков основы, а вместо них… Два центральных защитника, хотя позади почти четверть чемпионата.

Это ли не повод для критики Бувача? Кормили обещаниями три месяца. Фанаты увидели невероятно плохой менеджмент. Причем ни одно оправдание не освобождает от ответственности после новых и новых осечек «Динамо». Например, Захарян и Шиманьски – лидеры по созданным моментам во всей РПЛ . Смешно надеяться, что Макаров, Грулев и Лесовой повторят их успех. А про атакующих хавбеков совсем не думали, Карцев из другой оперы. Вспомнили Самошникова, но его одного мало.

Диспетчеру, если завербуют Сперцяна, нужно время на адаптацию. Шиманьски сам не сразу показал все сильные качества. А еще Бувачу полезно изучить трансферную историю «Челси». Когда шли за Кунде, то хватало 50 млн евро. Жюль выбрал «Барселону», а «Лестер» понял, что «Челси» заплатит любые деньги за Фофана. В итоге «лисы» получат 87 млн евро, стоимость взлетела до небес. «Динамо» переплатит за целый ряд футболистов, причем тот же Сперцян – легионер, захочет – уйдет.

«Динамо» летом потеряло свое преимущество

В «Динамо» любят замалчивать плохое, коммуникация с фанатами никогда не вызывала восхищения. Помним, сколько глупостей наделали генералы. Лишь попадание в ФНЛ заставило спонсоров включиться, хотя вещи не были названы своими именами. Немецкий вектор с друзьями Клоппа дал преимущество. Шварц и Бувач могли от сезона к сезону развивать команду. Появилась логика, а теперь все начнут сначала.

Бувач полгода словно жалеет, что не уехал, как Каттани. Даже выбор в пользу Йокановича может стать ошибкой. У серба короткая скамейке, но наставник ужасно управляет игрой по ходу матчей. Осечки не только обидные, но и заслуженные. «Факел» потерял 11 очков, ведя в счете, а «Динамо» растратило пять. И еще повезло. Могли уступить «Ростову» и «Краснодару». Или не выиграть у «Спартака» без паса Умярова, по ударам в створ счет 1:5.

Теперь отдали матч «Пари НН», ведя 0:2. И снова много брака. Было шесть месяцев на перемены. Но Пивоваров активно занимался Кубком РПЛ . А Бувач даже продать с выгодой не смог. Потеряли деньги, Шиманьски ушел в «Фейеноорд» в аренду, за него не дали 10-12 млн евро. Больше выгодных расставаний нет, одни аренды Ордеца, Бальбуэна и Варелы. Кстати, уругваец настаивает, что пытался уйти по-хорошему, а версия событий от «Динамо» — полуправда.

Йоканович не получит новую команду до весны

Надо слепо верить, что все под контролем, идет по плану и продумано до мелочей? Достаточно оценить стиль футбола. Команда и клуб отдаляются от стандартов качества, к которым стремились. Даже если переоценивать влияние внешних факторов, остается внутренний управленческий хаос. Захарян оставался, оставался, а пришли из «Челси» на флажке – уходит. И это не пример продуманной продажи. Остается лишь выпрашивать аренду Арсена. О желании Моро уйти знали давно, а где же опорник на замену?

Дали новый контракт Скопинцеву, подписывают Самошникова, а Лаксальт в составе. Бувач знает, куда опытный уругваец собрался, или снова будет побег с базы клуба? Конечно, состав у «Динамо» до сих пор не худший в лиге. Результаты лучше, чем могли быть. В атаке Тюкавин, Смолов и Грулев. Вячеслав сыграет и на фланге, Макаров и Лесовой не в форме, но в обойме. В защите будет четыре человека, если приедут все оговоренные латиноамериканцы. В середине поля много дыр, и это еще повезло, что Фомин не сорвался в Бундеслигу, хотя предложения были.

Когда новички прибывают без сборов лишь в конце августа и начале сентября, то в лучшем случае к концу октября наиграют новые связки. К тому времени потеряют много пунктов, ведь еще повезло с календарем на старте. Были домашние игры с сильными, а выезды к аутсайдерам. Или в Самару, где тоже эпидемия расставаний. Зато впереди у «Динамо» матчи против «Сочи», «Зенита» и ЦСКА до середины октября. Даже если команда выйдет на пик формы к началу ноября, то это не поможет, сезон прервется на месяц раньше до марта из-за мундиаля.

Выбросят полгода, получат нагрузки на короткий состав в Кубке с шестью матчами. Соперники перестанут опасаться «Динамо», как это сделали «Факел» и «Пари НН». Йоканович огорчит парочку фаворитов, пока через раз работает защитный футбол. А если развалится оборона и не будет выхода в атаку из-за нехватки плеймейкеров – результаты просядут сильнее. Виновных знаем, это руководство клуба. Команда не видит четкого плана действий, наступает на старые грабли. После исторического успеха со «Спартаком» вернулись к сюжету игры с «Факелом».