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Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ноттингем Форест»

вчера, 23:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (6:0) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 23-й минуте Холанд оформил дубль, а на 38-й — хет-трик. На 50-й минуте защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу отправил четвёртый мяч в ворота «Ноттингема». На 65-й минуте Хулиан Альварес забил свой дебютный гол за «горожан», а на 88-й минуте Альварес оформил дубль.

«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (13 очков), «Ноттингем Форест» занимает 15-е место (4 очка).

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:53
Зверь...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:39
Мои поздравления болельщикам Сити)
Холланд походу попал в свою команду, второй матч подряд оформляет хет трик, если здоровье не подведёт, то может уже в этом сезоне все рекорды английской премьер лиги перебить, начало очень дерзкое)
Альварес тоже молодец, старается не отставать от более знаменитого одноклубника. Теперь у горожан нет проблем с нападающими) именно такого зверя им не хватало впереди.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:38
Этот мне утку говарда напоминает, или Анти Плаща))
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:32
Агуэро был охотником, МС в этот раз решил приручить бешенного пса! Так что еще поглядим, сезон длинный
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:28, ред.
С Победой горожан, (особенно allemz и Igo0rek) kне лицезрел ваш маьч с Лесниками из-за Кубка, Холанд очередной хек-трик, Агуеро кусает локти, зря ушёл с Сити памятник и так гарантирован, а карьеру завершить, тут это был бы классика!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:27
С такими темпами он побъет все рекорды
Elliada
Elliada
вчера в 23:24
Так держать. Нужно набирать обороты. ЛЧ скоро
allemz
allemz
вчера в 23:23
Ситизенов с победой! Боже, храни Эрлинга! Особенно рад за Альвареса, самоотдача просто завидная. С 3 очками всех, едем дальше
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:22, ред.
Как хорошо, что у Роя Кина нет сына (могу ошибаться) подумал Холланд , Старший!!!))
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