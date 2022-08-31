Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Ноттингем Форест»

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вчера, 23:19

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» (6:0) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 23-й минуте Холанд оформил дубль, а на 38-й — хет-трик. На 50-й минуте защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу отправил четвёртый мяч в ворота «Ноттингема». На 65-й минуте Хулиан Альварес забил свой дебютный гол за «горожан», а на 88-й минуте Альварес оформил дубль.

«Манчестер Сити» идёт на 2-м месте (13 очков), «Ноттингем Форест» занимает 15-е место (4 очка).