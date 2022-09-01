Гвардиола: «В нашей команде выступают талантливые исполнители»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от победы «горожан» над «Ноттингем Форест» в АПЛ (6:0).

В нашей команде выступают талантливые исполнители, матч получился отличным. Холанд стремится забивать и выигрывать. Если он побьет рекорды, но команда не победит, он не будет доволен. Эрлинг силен на всех участках поля, особенно у чужих ворот. Его трудолюбие и мастерство заслуживают уважения!

Альварес прибыл с другого континента, мы наблюдаем за его работой. Когда ты хороший парень, это всегда окупается. Каждый в раздевалке рад его двум голам. У Холанда и Альвареса особенное голевое чутье. Этому тяжело научить. Хулиан забил два замечательных гола. А Эрлинг заряжает команду своей энергией.